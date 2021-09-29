فيديوجراف| السالمونيلا تعود.. انتشار وباء في 29 ولاية أمريكية

سادت حالة من الذكر في الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتشار وباء أو مرض السالمونيلا في 29 ولاية؛ حيث حصد العديد من الإصابات والمثير للقلق أكثر أنه لم يتمكن الخبراء منمعرفة مصدره حتى الآن .

وباء جديد في أمريكا

حذر مسئولو الصحة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، من انتشار السالمونيلا المستمر من مصدر غذائي غير معروف إلى 29 ولاية، وفق ما ذكرت شبكة فوكس نيوز.



أصاب تفشي المرض ما يقرب من 280 شخصًا وتم نقل أكثر من عشرين إلى المستشفى ، وفقًا لآخر تحديث لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، والذي صدر في 23 سبتمبر الجاري.

ما هي السالمونيلا وأعراضها

السالمونيلا هي نوع البكتيريا التي تُعد السبب الأكثر شيوعًا للأمراض المرتبطة بالغذاء في جميع أنحاء العالم، لا يمكنك رؤيتها أو شمها أو تذوقها.



والمرض الناتج عن هذه البكتيريا رسميًا هو داء السلمونيلات، ويمكن أن يسبب اضطرابا في المعدة ، الإسهال ، الحمى ، والألم والتشنج في بطنك، كما يتحسن معظم الناس بمفردهم في المنزل في غضون 4 إلى 7 أيام.

كما أن عدوى السالمونيلا شائعة جدًا، وعندما يذكر الناس التسمم الغذائي ، فإنهم يتحدثون عادة عن السالمونيلا. يتم الإبلاغ عن عشرات الملايين من الحالات حول العالم كل عام.



يمكن للناس والحيوانات تحمل السالمونيلا في حياتهم الأمعاء وفضلاتها، وغالبًا ما تنتشر البكتيريا من خلال الأطعمة الملوثة، تشمل المصادر الغذائية الشائعة لعدوى السالمونيلا ما يلي:

- اللحوم النيئة وغير المطبوخة جيدًا ، بما في ذلك الدجاج والديك الرومي والبط ولحم البقر ولحم العجل ولحم الخنزير.

- الفاكهة أو الخضار النيئة.

- الحليب غير المبستر ومنتجات الألبان الأخرى، بما في ذلك الجبن ، الآيس كريم ، واللبن الزبادي

البيض النيء أو غير المطبوخ جيدًا.

- الأطعمة المصنعة مثل قطع الدجاج وزبدة المكسرات.

يمكنك أيضًا الإصاب بالسالمونيلا مباشرةً من خلال:

- ضعف غسل اليدين .

قد تنتقل البكتيريا عبر عدم غسل يديك جيدًا بعد استخدام الحمام أو تغيير الحفاضات .

- الحيوانات الأليفة.

يمكن للحيوانات مثل الكلاب والقطط والطيور والزواحف أن تحمل البكتيريا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول انتشار السالمونيلا في الولايات المتحدة الامريكية من خلال الفيديوجراف التالي.