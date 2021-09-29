عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لهواتف آيفون وأندرويد.. أفضل تطبيقات حماية من الفيروسات في 2021

أفضل تطبيقات حماية
أفضل تطبيقات حماية من الفيروسات في 2021

أصبح الاعتماد على الهواتف الذكية ضرورة حياتية لا يمكن الاستغناء عنها فأصبحنا ندير حسابتنا المصرفية من خلال هواتفنا وكذلك أعمالنا ودراستنا ومشروعاتنا ناهيك عن إدارة المنازل والأجهزة، حيث أصبح كل شئ يدار من الهاتف، الأمر الذى يجعلنا نولى أهمية قصوى لحماية هواتفنا الذكية لمنعها من الاختراق أو الإصابة الفيروسات الضارة. 


ومع زيادة الإختراقات وسرقة البيانات أضحى من الضرورى الحفاظ على هواتفنا الذكية من خلال اتباع الإجراءات اللازمة لتأمين الهواتف والتي تأتي على رأسها تطبيقات الحماية من الفيروسات، والتي تمنع اختراق الهواتف عندما يقوم الهاكرز بتوجيه تلك الفيروسات لتدمير واختراق الهواتف. 

اختراق وسرقة أموالك.. احذر فتح هذه الرسالة المدمرة على واتساب

فضيحة تجسس كبرى.. اختراق هواتف 5 وزراء فرنسيين ببرنامج إسرائيلي


وبحسب مجلة PC الأمريكية فإن هناك عدد من التطبيقات هى الأفضل لحماية هاتفك من الفيروسات الضارة والخبيثة في 2021 ، والمخصصة لهواتف أندرويد و آيفون  ومنها : 


  تطبيق Bitdefender

Bitdefender Antivirus solutions review | TechRadar
 تطبيق Bitdefender Total Security


ويتضمن تطبيق Bitdefender Total Security جميع الميزات التي تتوقعها لهواتف أندرويد، حيث يقوم  بتحسين النظام ومكافحة السرقة، يتيح لك أيضًا تثبيت حماية كاملة لأجهزة ويندوز وماك وأندرويد و iOS إلى جانب هواتف أندرويد، كما يمنحك مسح شامل لجميع الملفات الخاصة بك. 


تطبيق Kaspersky

Kasperksky Safe Kids review: A feature rich parental control app
تطبيق Kaspersky Security Cloud


ويبذل تطبيق Kaspersky Security Cloud قصارى جهده لتزويدك بالمعلومات والخيارات ذات الصلة بما تفعله بهاتفك الأندرويد الخاص بك، كما يوفر تطبيق Kaspersky Internet Security المضمن ميزات الحماية الأساسية لمكافحة الفيروسات والسرقة، ويمنحك درجات ممتازة من أربعة مختبرات لمكافحة الفيروسات، ويقوم فحص الشبكة المنزلية، كما يفحص الحسابات المخترقة.، ويتوفر لأجهزة ويندوز وماك وأندرويد و iOS . 


تطبيق Norton 

Android App Review: Norton Security Antivirus
تطبيق Norton 360 Deluxe 


باستخدام تطبيق Norton 360 Deluxe ، يمكنك تثبيت Mobile Security ، وشبكة VPN كاملة التشغيل ، وإدارة كلمات المرور على أجهزة ويندوز وماك وأندرويد و iOS الخاصة بك، ومع ذلك ، تعمل الشركة على التخلص التدريجي من ميزات مكافحة السرقة ، واصفة إياها بأنها زائدة عن الحاجة، كما يوفردرجات ممتازة في اختبارات الحماية من الاحتيال وحظر عناوين URL الضارة.


تطبيق McAfee 

Does McAfee mobile security work on iPhone? | by sara june | Medium
 تطبيق McAfee AntiVirus Plus


يعزز تطبيق McAfee AntiVirus Plus من خلال مجموعة متنوعة من الميزات من بينها تنظيف الملفات غير المرغوب فيها ، وزيادة عمر البطارية ، والتحذير إذا اقتربت من الحد الأقصى للبيانات، بالإضافة إلى ميزات مكافحة الفيروسات ومكافحة السرقة المتوقعة، مع كشف ممتاز للمواقع الخبيثة والاحتيالية، ودرجة حماية كبيرة من البرامج الضارة. 


وفقا للمجلة فإن هذه التطبيقات توفرعدد قليل من المزايا عند الاشتراك في النسخة المجانية من التطبيق إلا أن المزايا الأساسية والتي يمكنك الاستفادة منها بشكل كبير تحتاج إلى الاشتراك برسوم شهرية أو سنوية. 
 

تطبيقات الحماية من الفيروسات اختراق الهواتف هواتف آيفون وأندرويد الفيروسات الضارة والخبيثة

موضوعات متعلقة

ثغرة أمنية خطيرة تهدد جميع مستخدمي نظامي ويندوز 8 و 10

ثغرة خطيرة..الداخلية الكويتية تطالب المواطنين بتحديث أجهزة آيفون

مايكروسوفت حذرت منها.. 7 خطوات لحماية حاسوبك من ثغرة جديدة في ويندوز

حدثه فورا.. ثغرة خطيرة بـ واتساب تسمح للقراصنة بالوصول إلى معلوماتك الشخصية

ترشيحاتنا

عبد اللطيف درويش يكشف أسرارًا جديدة عن أول تجربة لتوطين الصناعة المصرية

أشرف قاسم : يجب على اتحاد الكرة معاقبة اللاعب مصطفى محمد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 في محافظات مصر

دعاء القنوت.. كلمات لا تتردد في تكرارها حتى الصباح

اللعب في الملاهي ينتهي بـ وفاة طفل بـ تآكل الدماغ

مش عيب ولا حرام.. حلا شيحة ترد على تعليق الابتعاد عن الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية تعلن موعد عودة طلبة الابتدائي ورياض الأطفال إلى المدارس

شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب مصر

محمد صلاح ينافس نفسه ويحقق إنجازاً جديداً مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا

الزمالك يزف بشرى لجماهيره بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي

لملاك ومستأجري العقارات| تعديلات مرتقبة بشأن إيجار الوحدات السكنية

هل يتم تأجيل العام الدراسي بسبب كورونا ؟.. وزير التعليم يجيب

بعد شائعات طلاق حلا شيحة .. رد فعل مفاجئ من معز مسعود

الرواتب السنوية.. أزمة كبرى في الأهلي بسبب قفشة ومحمد شريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يتألقان في العرض الخاص لفيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die

بكاء وانهيار 7 ملايين .. مشاهد لا تنسى في جنازة عبد الناصر

شاهد.. توافد نجوم فيلم جيمس بوند الجديد على السجادة الحمراء للعرض الخاص

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. حياتي اتغيرت .. الفنانة ندى رحمي تكشف سر فقدان وزنها

وزارة الطيران بشركاتها تتواجد في أكبر تجمع ثقافي بالعالم "إكسبو دبي 2020".. فيديو

فيديو جراف| حد ياخد منها المايك.. تفاصيل مشادة غادة إبراهيم وإيناس الدغيدي

فيديو جراف| شوكة عبدالناصر.. كل ما تريد معرفته عن برج القاهرة

المزيد

ساحة رأي

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

اﻟﻤﺰﻳﺪ