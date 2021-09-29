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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب المرحلة الثانية.. فتح باب التقدم لمنح تشيفنينج للعام الأكاديمي 2022/ 2023

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

١٠اكتوبر .. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول تصميم الكتاب الجامعى 

 

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر اكتوبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

تنسيق الجامعات 2021.. رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب المرحلة الثانية


أعلن الموقع الرسمي للجامعات الخاصة والأهلية، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية علي رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب المرحلة الثانية.


آداب القاهرة تعلن نتيجة التنسيق الالكتروني الداخلي للطلاب الجدد

 

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن نتيجة التنسيق الالكتروني الداخلي للعام الجامعى 2021- 2022.

 

انتهاء دورة إعداد مدربي تعليم الكبار لأعضاء هيئة التدريس بتربية عين شمس ..غدا


اعلن  مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس عن فعاليات دورة إعداد المدربين TOT في مجال تعليم الكبار، لنخبة رائعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية التربية جامعة عين شمس .

 


التعليم العالي تعلن فتح باب التقدم لمنح تشيفننج للعام الأكاديمي 2022/2023


أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أفاد المركز الثقافى البريطانى بفتح باب التقدم لمنح تشيفننج للعام الأكاديمى  2022/2023 الممولة بالكامل من مكتب الشئون الخارجية والكومنولث والتنمية للحصول على درجة الماجستير لمدة عام واحد فى أى من الجامعات الرائدة فى المملكة المتحدة، وتمنح للقادة البارزين أو الناشئين فى جميع مجالات الدراسة.

 

أول أكتوبر.. مركز الإبداع الموسيقي بجامعة حلوان يبدأ دورات جديدة


ينظم مركز الإبداع الموسيقي بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان دورة «أكتوبر - ديسمبر» 2021، تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كرم ملاك عميد الكلية، وإشراف الدكتورة إبتسام مكرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإدارة الدكتور هيثم سيد مدير المركز

 

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