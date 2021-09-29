عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل الصحة يفاجئ مستشفى مطروح العام بزيارة فجرا

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة خلال تفقد مستشفى مطروح العام

تفقد الدكتور محمد علي المتولي  وكيل وزارة الصحة بمطروح ، خلال مرور  مفاجئ  مستشفى مطروح العام فجر اليوم ، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي.

إزالة 101 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في مطروح

شاهد.. محافظة مطروح تستعد لموسم السيول


وتفقد خلالها قسم الاستقبال والطوارئ، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، واطمأن علي الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بقسم العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، وقام بمناظرة السجلات والتقارير الطبية للمرضي، والتأكد من تسجيل كافة البيانات والإجراءات الطبية والتمريضية بها.

ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المرضى، ومشدداً على ارتداء الواقيات الشخصية أثناء العمل، كما حرص علي الاستماع إلي المرضي وذويهم، لمعرفة مدي رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم،.


كما أكد علي أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية و التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا 
رافق وكيل وزارة الصحة خلال الجولة الدكتور صبري شعبان مدير عام المستشفى و معوض سلامة مدير إدارة المتابعة و الرقابة الداخلية و و عبد السلام النجدي مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية .

FB_IMG_1632898718214
FB_IMG_1632898718214
مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات مديرية الصحة

ترشيحاتنا

لقطات تجسسية أولية لأستون مارتن DBX S الرياضية موديل 2024

دعاء لا يرد مهما كان طلبك من الله.. داوم عليه

تحديث بيانات الطلاب والمعلمين بجميع مدارس مصر استعدادا لـ العام الدراسي الجديد

قائمة بأنواع الفواكه المناسبة لمرضى السكري

مانشستر يونايتد يسعى لتجاوز انطلاقته السيئة في دوري الأبطال أمام فياريال

لـ المرأة العاملة.. إجازة لمدة عامين وتعويض بنسبة 25 % فى هذه الحالات| تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دهستها سيارة نقل وأمر الرئيس بعلاجها.. والد الطفلة منة الله يعلن وفاة ابنته

غدا..غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم من الـ 10 مساء

السعودية تعلن موعد عودة طلبة الابتدائي ورياض الأطفال إلى المدارس

لملاك ومستأجري العقارات| تعديلات مرتقبة بشأن إيجار الوحدات السكنية

نيران على البحر.. الحماية المدنية تنقذ كورنيش الإسكندرية من حريق المطاعم

صحيفة تكشف عن مبيعات إسرائيل السرية العسكرية لدولة عربية

الزمالك يزف بشرى لجماهيره بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاربعاء 29-9-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يتألقان في العرض الخاص لفيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die

بكاء وانهيار 7 ملايين .. مشاهد لا تنسى في جنازة عبد الناصر

شاهد.. توافد نجوم فيلم جيمس بوند الجديد على السجادة الحمراء للعرض الخاص

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف| السالمونيلا تعود.. انتشار وباء في 29 ولاية أمريكية

فيديو جراف| سرعة جنونية.. سباق التريلات يثير الذعر بمدينة نصر

فيديوجراف.. حياتي اتغيرت .. الفنانة ندى رحمي تكشف سر فقدان وزنها

وزارة الطيران بشركاتها تتواجد في أكبر تجمع ثقافي بالعالم "إكسبو دبي 2020".. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

اﻟﻤﺰﻳﺪ