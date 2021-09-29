وكيل الصحة يفاجئ مستشفى مطروح العام بزيارة فجرا

تفقد الدكتور محمد علي المتولي وكيل وزارة الصحة بمطروح ، خلال مرور مفاجئ مستشفى مطروح العام فجر اليوم ، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي.



وتفقد خلالها قسم الاستقبال والطوارئ، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، واطمأن علي الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بقسم العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، وقام بمناظرة السجلات والتقارير الطبية للمرضي، والتأكد من تسجيل كافة البيانات والإجراءات الطبية والتمريضية بها.

ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المرضى، ومشدداً على ارتداء الواقيات الشخصية أثناء العمل، كما حرص علي الاستماع إلي المرضي وذويهم، لمعرفة مدي رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم،.



كما أكد علي أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية و التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

رافق وكيل وزارة الصحة خلال الجولة الدكتور صبري شعبان مدير عام المستشفى و معوض سلامة مدير إدارة المتابعة و الرقابة الداخلية و و عبد السلام النجدي مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية .