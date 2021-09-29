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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنذار خطير .. طالبان تحذر الطائرات الأمريكية المسيرة من دخول أفغانستان

طالبان تحذر الطائرات
طالبان تحذر الطائرات الأمريكية المسيرة من دخول أفغانستان

حذّرت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأربعاء، من العواقب إذا لم توقف الولايات المتحدة إطلاق طائرات مسيرة في المجال الجوي الأفغاني.

وقالت طالبان في بيان على حسابها بموقع تويتر: ”الولايات المتحدة انتهكت بتسيير هذه الطائرات في أفغانستان جميع الحقوق والقوانين الدولية وكذلك التزاما قطعته لطالبان في الدوحة، بدولة قطر“.

وأضاف البيان: ”نناشد جميع الدول، خاصة الولايات المتحدة، أن تعامل أفغانستان في ضوء الحقوق والقوانين والالتزامات الدولية.. من أجل تجنب أي عواقب سلبية“.

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ولم يتسن على الفور الاتصال بمسئولين أمريكيين للتعليق.

وبدأ التدخل الأمريكي في أفغانستان في أكتوبر 2001، كجزء من عمليات الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، ضد الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر.

وسحبت الولايات المتحدة، في 31أغسطس الماضي، آخر قواتها من أفغانستان، في وقت أدى فيه هذا الغزو الذي استمر 20 عامًا إلى مقتل وتشريد مئات آلاف الأفغان، فضلًا عن التكاليف الاقتصادية الكارثية التي تكبدها هذا البلد.

أفغانستان طالبان طائرات مسيرة المجال الجوى كابول

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