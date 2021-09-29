أسهل طريقة للتخلص من دهون الوجه هي بتنظيف الزيوت والدهون الزائدة في البشرة، وهو أمر يمكن تحقيقه عبر تنظيف البشرة يوميًا ثلاث مرات لتخليصها من الأوساخ المتراكمة التي تسبب انسداد المسامات وظهور حب الشباب.

أسهل طريقة للتخلص من دهون الوجه





وبالنسبة لـ أسهل طريقة للتخلص من دهون الوجه وتنظيف البشرة الدهنية فإن المنظفات التي تحتوي على جي الصبار هي أفضل خيار، بالإضافة إلى انه يجب اختيار الغسول الخالى من الزيوت نهائيا.



كما أن أسهل طريقة للتخلص من دهون الوجه يمكن تطبيقها باستخدام الصابون الطبي، فهو مفيد لتنظيف البشرة الدهنية، كما أنّه يجب عدم اللجوء إلى تقنيات التنظيف التي تعتمد على تقشير البشرة وإزالة طبقات من الجلد؛ لأنه يفقد البشرة الترطيب الطبيعي، مما يُسبب إنتاج المزيد من الزيوت.



ويمكن للمنتجات التي تحتوي على حمض الساليسيليك، وزيت شجرة الشاي، عشبة النيم، والكركم، والعسل ان تكون أسهل طريقة للتخلص من دهون الوجه؛ حيث ان استخدام التونر يوميًا مهم للبشرة الدهنية، ويساهم في إزالة الزيوت الزائدة والأوساخ من البشرة.



بالإضافة إلى أن ماء الورد من أفضل أنواع التونر الطبيعية، كما يمكن استخدام التونر الخالي من الزيوت، والذي يتوفر في الصيدليات من أجل تنظيم إفراز دهون الوجه.



طرق ازالة دهون الوجه

و يمكن لخل التفاح ان يوفر أسهل طريقة للتخلص من دهون الوجه؛ حيث ان له تأثير قابض، وهو منظف معتدل للبشرة، ولهذا فهو يقلل من الزيوت في البشرة، ويكافح البكتيريا التي تخترق البشرة، كما يحتوي خل التفاح على حمض الماليك، الذي يُعتبر مقشر فعال، ويُستخدم التفاح لعلاج البشرة الدهنية عن طريق تمرير نصف تفاحة، ومن ثم وضع التفاح المبشور على البشرة وتركه لمدة خمسة عشر دقيقة.



ويعتقد ان استخدام الزبادي أسهل طريقة للتخلص من دهون الوجه؛ حيث إن الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك، الذي يُقشر البشرة، ويمتص الزيت من الجلد، كما أنه مُغذٍ جيد للبشرة، ولهذا فإنه يجعل البشرة ناعمة، ويُستخدم الزبادي من خلال وضعه على البشرة، وتركه على الوجه لمدة عشر دقائق، ومن ثم يُغسل الوجه بالماء البارد، ولهذا فإنه يُمكن استخدامه يوميًا.



وبالنسبة للعسل فهو أحد أهم العلاجات الطبيعية المهمة، لأنه يُعتبر مضاداً للبكتيريا ومطهراً فعالاً، وهو يفيد البشرة الدهنية المعرضة لحب الشباب، كما أنه مرطب طبيعي للبشرة، ويستخدم ايضا في علاج حب الشباب؛ حيث توضع طبقة رقيقة منه على البشرة، وتترك لمدة عشر دقائق حتى تجف، ومن ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ.