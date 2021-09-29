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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. مرضى ممنوعون من تناول حلوى المولد.. تحذيرات من مخاطر وأضرار فيتامين د للنساء

حلوى المولد
حلوى المولد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

خطر المضاعفات.. مرضى ممنوعون من تناول حلوى المولد

لم يتبق على المولد النبوي سواء أيام قليلة لذلك يتساءل الكثير من الأشخاص عن ما هى الأمراض الممنوعة من تناول حلوى المولد وما هي المضاعفات لذلك؟ كما تظل حلوى المولد أحد أنواع الحلويات الشرقية الشهية التي يطلب تناولها الكبير والصغير .

يعد استهلاك السكريات المضافة له دور في زيادة مخاطر الإصابة بمجموعة متنوعة من الأمراض المزمنة بما في ذلك السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري ومرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) بالإضافة إلى التدهور المعرفي وحتى بعض أنواع السرطان.

دراسة: تناول الأطفال وجبة فطور صحية يمدهم بهذه الفوائد

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن أهمية تناول الأطفال الفواكه والخضراوات من قبل باحثون من جامعة جيدة أنجليا، إلى الأطفال الذين يتناولون فطورًا مغذيًا غني بالفواكه والخضروات يتمتعون بالمزيد من الصحة العقلية والجسدية ممن يتناولن أطعمة غير صحية.

 

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الكشف عن أقراص للوقاية من كورونا عند الاختلاط بالمصابين

يواجه العالم بشتى الطرق الحصول على علاج فعال أو تلقيح فعال يعالج فيروس كورونا ، وآخر هذه المحاولات هو دواء جديد عن طريق الفم، يمكن أن يقي من فيروس كورونا بين الأشخاص الذين تعرضوا لمرضى ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا.

تحذيرات من مخاطر وأضرار جانبية للنساء من "فيتامين د"

فيتامين د هو فيتامين أساسي يساعد على تنظيم الكالسيوم والفوسفور في الجسم كما أنه يلعب دورًا في الحفاظ على بنية العظام المناسبة.

هناك أشكال مختلفة من فيتامين د ، بما في ذلك إرغوكالسيفيرول (فيتامين د 2) وكولي كالسيفيرول (فيتامين د 3). 

نشرة المرأة والصحة حلوى المولد فيتامين د فيروس كورونا الكبد الدهني

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