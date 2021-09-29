750 جنيها مكافأة للعاملين بجامعة بنى سويف بمناسبة المولد النبوي والعام الدراسي

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة فيجلسته رقم 201، على صرف مكافأة مالية بقيمة 750 جنيه لجميع العاملين الثابتين والمؤقتين والعاملين بالمراكز والوحدات التابعة وجميع الكليات بمناسبة المولد النبوي الشريف، وبداية العام الدراسي الجديد ، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.



وأوضح رئيس الجامعة، أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، ولإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.