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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

750 جنيها مكافأة للعاملين بجامعة بنى سويف بمناسبة المولد النبوي والعام الدراسي

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

وافق مجلس جامعة  بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة فيجلسته رقم 201، على صرف مكافأة مالية بقيمة 750 جنيه لجميع العاملين الثابتين والمؤقتين والعاملين بالمراكز والوحدات التابعة وجميع الكليات بمناسبة المولد النبوي الشريف، وبداية العام الدراسي الجديد ، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

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وأوضح رئيس الجامعة،  أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، ولإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.

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