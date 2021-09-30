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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. البحث العلمي تعلن عن وظائف جديدة للباحثين..آخر موعد للتسجيل الإلكتروني للتحويل بين كليات جامعة عين شمس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

البحث العلمي تعلن عن وظائف جديدة للباحثين.. تفاصيل

 

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فى اطار التعاون مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة باحث في نمذجة الوصول إلى الطاقة وتكامل النماذج بمجموعة أبحاث التقييم المتكامل وتغير المناخ (IACC) ضمن برنامج الطاقة والمناخ والبيئة (ECE) في المعهد، سيسهم العمل بشكل مباشر في أنشطة مشروع Horizon 2020 Consortium LEAP-RE (شراكة الأبحاث والابتكار المشتركة طويلة الأجل بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بشأن الطاقة المتجددة)


كلية التكنولوجيا والتعليم. تناقش رسالة دكتوراه سياسة النقل الامثل باستخدام التقنية الفاظية متعددة الاهداف


كشفت دراسة رسالة دكتوراه نوقشت بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، عن " سياسة النقل الامثل باستخدام التقنية الفاظية متعددة الاهداف وتصميم وحدة تعليمية لمقرر اقتصاديات النقل لطلاب كلية التعليم الصناعى"


 

آخر موعد للتسجيل الإلكتروني للتحويل بين كليات جامعة عين شمس
 

 قطاع شؤون التعليم والطلاب بـ جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس  والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس  لشؤون التعليم والطلاب عن فتح باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2021/2022م ، حتى 30 سبتمبر، من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات طلاب جامعة عين شمس على الـــ  QR الموضح أدناه.


إعلام القاهرة: آخر موعد للتقديم أمام طلاب الثانوية العامة اليوم

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة عن مواعيد استلام الملفات الطلاب الجدد للعام الجامعي 2021/2022 علما بأن التقديم بدأ يوم الأحد الموافق 26/9/2021 حتي اليوم الخميس الموافق 30/9/2021 من الساعة 9 صباحًا وحتي الساعة 3 عصراً .


تنسيق الجامعات 2021.. كل ما تريد معرفته عن الدراسة في جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية

تنسيق الجامعات2021.. تقدم الجامعات الأهلية رافدًا جديدًا ومتميزًا لفرص التعليم العالي بمستوى دولي من خلال شراكات دولية مع كبرى الجامعات الدولية، وتعد الجامعات الأهلية  مصر (جامعة الملك سلمان الدولية - جامعة الجلالة - جامعة العلمين الدولية - جامعة المنصورة الجديدة)، جامعات ذكية غير هادفة للربح، وتقدم برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وسيكون لها دور بارز في خدمة قضايا التنمية بمختلف أنحاء الجمهورية.
 

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