طارق الشناوي يكشف سبب عودة مهرجان طشقند السينمائي للعمل من جديد ..فيديو

قال الناقد الفني طارق الشناوي ، إن مصر تاريخيا تعتبر من أوائل دول العالم في صناعة السينما ومن أوائل الدول التي عرفت صناعة السينما ، مؤكدا أن مهرجان طشقند الذي يعقد في أوزبكستان توقف منذ عام 1997 والسينما المصرية لها باع طويل به وحصلت منه علي العديد من الجوائز .

واضاف طارق الشناوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، أن الهام شاهين شاركت في أخر دورة لمهرجان طشقند الذي يقام في أوزبكستان مؤكدا أن رئيس جمهورية أوزبكستان قرر أن يعيد المهرجان مرة أخرى للحياة .

واضح طارق الشناوي ، أن دولة أوزبكستان في الماضي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي وبعد ذألك انفصلت عنه مشيرا إلي إن المهرجان توقف بسبب تداعيات الانفصال .