شاهد.. أحدث ظهور لميدو عبر إنستجرام

نشر الكابتن أحمد حسام ميدو صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر ميدو فى الصورة بإطلالة رياضية، مما نال إعجاب متابعيه.

وقدم الكابتن أحمد حسام "ميدو"، لاعب الزمالك السابق اقتراحات لعودة الجماهير للمدرجات مرة أخرى، وأكد أنها أحد أهم وسائل ضخ الأموال للأندية.



وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج "أوضة اللبس" على قناة "النهار": يجب عودة الجماهير تدريجيا إلى المدرجات مرة أخرى، من الممكن أن يتم عودة الجماهير عن طريق البوابات الإلكترونية، مثلما حدث في بطولة افريقيا تحت 23 عاما الأخيرة في مصر.



وتابع ميدو: يمكن أيضا أن يقتصر الحضور في البداية على جماهير الفريق صاحب الأرض فقط، أو وضع مسافات بين الجماهير وبعضها.



واختتم منتخب مصر الأسبق: عودة الجماهير للملاعب مرة أخرى رسالة للعالم أن مصر بلد الأمن والأمان.