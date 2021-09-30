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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس العراق: الانتخابات المقبلة ستمهد لتعديلات دستورية وفق سياقات قانونية

الرئيس العراقي
الرئيس العراقي

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، إن هناك مشككين في قدرة العراق على إقامة الانتخابات بموعدها، مشيرًا إلى أن البلاد نجحت حتى الآن في إيصال الانتخابات إلى نقطة جيدة.

وأضاف صالح في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أن التزوير والتلاعب في الانتخابات السابقة هزا ثقة المواطن بالعملية الانتخابية، لافتا إلى أن واقع العراق يتطلب التغيير والإصلاح.

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وأشار إلى أن الانتخابات تكتسب أهمية استثنائية وتعد نقطة تحول في تاريخ العراق، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة ستمهد لتعديلات دستورية وفق السياقات القانونية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العراقية في 10 أكتوبر المقبل، حيث أصدر المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، بيانا دعا فيه إلى المشاركة الواسعة في الاقتراع.

فيما علق رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي علي بيان علي السيستاني قائلا: ‏"تلقينا بمسؤولية كبيرة بيان، علي السيستاني، حول الانتخابات بمضامينه الوطنية والإنسانية العالية".

وقال الكاظمي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "نؤكد التزام مؤسسات الدولة بحماية العملية الانتخابية، وندعو المرشحين إلى الالتزام بالقانون والضوابط، والناخبين إلى المشاركة الواسعة وحسن الاختيار".

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