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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تحذيراتها.. اليونيسيف ترسل أول طائرة مساعدات إلى أفغانستان

إمدادات طبية من اليونيسيف
إمدادات طبية من اليونيسيف لأفغانستان

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، اليوم الخميس، عن إرسال أول طائرة إلى العاصمة الأفغانية كابول، تحمل 32 طنا من الإمدادات الطبية.

 

وحسب ما ذكرته منظمة "يونيسيف" في بيان لها اليوم الخميس، أنه بفضل الجسر الجوي للاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدات الإنسانية، وصلت أمس إلى كابول أول طائرة مزودة بإمدادات طبية من اليونيسف.

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وأتاح الجسر الجوي، إيصال 32 طنًا من الأدوية والمضادات الحيوية وأملاح معالجة الجفاف عن طريق الفم، فضلاً عن الإمدادات الطبية والجراحية.

 

ووفقًا للمنظمة، تأتي هذه الإمدادات الطبية في وقت مهم للأطفال والأمهات في أفغانستان، الذين يعانون من أزمة صحية وتغذية متصاعدة.

 

وقالت ممثلة اليونيسف في أفغانستان هيرفي لودوفيتش: "نشكر الاتحاد الأوروبي على دعمه ضمان حصول الأطفال والأمهات على الرعاية الصحية الأساسية التي يحتاجونها".

 

وتعد هذه هي الشحنة الأولى من شحنتين يتم نقلهما جوا إلى كابول عبر الجسر الجوي الأوروبي، حيث ستصل الثانية خلال الأيام المقبلة.

 

وكانت منظمة يونيسيف التابعة للأمم المتحدة، أعربت في وقت سابق عن قلقها العميق إزاء سلامة الأطفال في أفغانستان وتزايد الانتهاكات الجسيمة ضدهم فى الأسابيع الأخيرة وذلك مع تصاعد الصراع وانعدام الأمن في البلاد.

 

وأشارت إلى أن ما يقرب من 10 ملايين طفل أفغاني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

منظمة الأمم المتحدة الأمم المتحدة يونيسيف كابول أفغانستان

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