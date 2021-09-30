عندي ليكم أخبار حلوة .. رانيا يوسف تشوّق جمهورها : تابعوني

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وكتبت رانيا : "عندي ليكم أخبار حلوة النهارده😍تابعوني". وانهالت عليها تعليقات الجمهور.



وتواصل رانيا يوسف حالياً تصوير مشاهدها في الموسم الرابع من مسلسل "الآنسة فرح"، وهو بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفه عبد الرسول، ماجد الكدواني، تامر فرج، ومجموعة مميزة من النجوم، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندي.

المماليك

كما تستعد الفنانة رانيا يوسف ، حاليًا لتصوير مشاهدها في مسلسل "المماليك" ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها خلال الشهر المقبل بعد الانتهاء من تصوير الموسم الثاني من مسلسل "الحرامي".

مسلسل "المماليك" بطولة بيومي فؤاد، نانسي صلاح، دوللي شاهين، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف هشام هلال، إخراج حازم فودة.

مسلسل شارع 9

كما تشارك رانيا يوسف فى مسلسل بعنوان “شارع 9” والذى يشارك فى بطولته نرمين الفقي وسميرة صدقي وعهدى صادق وفريق العمل المشارك في أدوار اليوم خارج لوكيشن تصوير أحد مكاتب المحاماة.

وصرح المنتج محروس المصري أن شركة الهرم للإنتاج الفني استحوذت على مسلسل «شارع 9» من المنتج إبراهيم إسحق، وأن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من تصوير المسلسل ومونتاجه ليتم عرضه في أقرب وقت.