عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عندي ليكم أخبار حلوة .. رانيا يوسف تشوّق جمهورها : تابعوني

رانيا يوسف
رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وكتبت رانيا : "عندي ليكم أخبار حلوة النهارده😍تابعوني". وانهالت عليها تعليقات الجمهور.


وتواصل رانيا يوسف حالياً تصوير مشاهدها في الموسم الرابع من مسلسل "الآنسة فرح"، وهو بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفه عبد الرسول، ماجد الكدواني، تامر فرج، ومجموعة مميزة من النجوم، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندي.

المماليك 

كما تستعد الفنانة رانيا يوسف ، حاليًا لتصوير مشاهدها في مسلسل "المماليك" ومن المقرر أن تبدأ  تصوير مشاهدها خلال الشهر المقبل بعد الانتهاء من تصوير الموسم الثاني من مسلسل "الحرامي".

مسلسل "المماليك" بطولة بيومي فؤاد، نانسي صلاح، دوللي شاهين، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف هشام هلال، إخراج حازم فودة.

مسلسل شارع 9 

كما تشارك رانيا يوسف فى مسلسل بعنوان “شارع 9” والذى يشارك فى بطولته نرمين الفقي وسميرة صدقي وعهدى صادق وفريق العمل المشارك في أدوار اليوم خارج لوكيشن تصوير أحد مكاتب المحاماة.

وصرح المنتج محروس المصري أن شركة الهرم للإنتاج الفني استحوذت على مسلسل «شارع 9» من المنتج إبراهيم إسحق، وأن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من تصوير المسلسل ومونتاجه ليتم عرضه في أقرب وقت.

 

الفنانة رانيا يوسف تصوير المسلسل تعليقات مسلسل المماليك بموقع التواصل الإجتماعى شارع 9

ترشيحاتنا

نشرة مرور الجيزة.. كثافات مرتفعة على محور 26 يوليو وكوبري 6 أكتوبر

حقيقة اعتذار شوقي غريب عن قيادة المنتخب الأوليمبي.. خاص

في غضون 5 أشهر.. ثاني زيارة لوزير الخارجية الكويتي للجزائر ما السبب؟

وزيرة التضامن: الرئيس وجه بزيادة تعويضات أسر الشهداء إلي 200 ألف جنيه

أبي أحمد يتحدي العالم... إثيوبيا تطرد 7 مسئولين إنسانيين بالأمم المتحدة

توقعات بارتفاع الأسعار خلال 6 أشهر| هل تتأثر مصر بأزمة الغاز في أوروبا؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيمانى عن الأهلي

خالد الغندور يعلن تراجع قناة الزمالك عن إذاعة مباراة الفريق أمام بيراميدز

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

مات وسط الزغاريد.. قصة وفاة عريس البحيرة ليلة حنته| صور

صرف 14 ألف جنيه عن كل سنة خدمة فعلية بحد أقصي 450 ألفاً للعاملين بالحديد والصلب

بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد لنادي الزمالك

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات وسط الزغاريد.. قصة وفاة عريس البحيرة ليلة حنته| صور

الأبيض إشارة للالتهابات الكبد.. طبيب يوضح الحالة الصحية من لون الأظافر

حكاية السهرة.. أين التقت دنيا سمير غانم بالأميرة ديانا؟| قصة صورة جمعتهما معا

شكلي كبرت بجد .. كيف تحولت رضوى الشربيني من إعلامية إلى نصيرة المرأة؟

فيديو

غالية مش رخيصة.. أحمد سعد يتغزل في زوجته والأخيرة تكيد مطلقاته

وزير التعليم يوضح حالات غلق المدارس بسبب كورونا

فيديو جراف.. الإجابة تونس.. من هي نجلاء بودن أول رئيسة وزراء عربية

فيديو جراف.. بحجم علبة.. ناسا تطلق قمرا صناعيا لمهمة جديدة.. تعرف عليه

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ