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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالاسماء .. مصرع وإصابة 6 أشخاص في تصام ميكروباص وتوك توك بالإسماعيلية

صدى البلد

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 4 أخرين في حادث تصادم  ميكروباص مع توك توك مخالف أعلى كوبري قبل مدينة القصاصين الجديدة، بطريق "الإسماعيلية – الزقازيق" الزراعى.

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وكان اللواء منصور لاشين، مساعد  مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقي أخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص مع توك توك مخالف أعلى كوبري قبل مدينة القصاصين الجديدة، بطريق "الإسماعيلية – الزقازيق" الزراعى، مما أسفر عن مصرع صابر عبد الرحمن محمد أحمد، 15 عامًا، محمد امين السيد 16 عامًا وإصابة هدية توفيق محمد درويش، بكدمات وسحجات بالجسم وإبراهيم أحمد إبراهيم، جرح غائر بالكوع الأيسر وجرح قطعى بالذراع  وسعيد أحمد عبد الرحمن 16 عامًا، ومصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وعلوان السيد علوان ، 35 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

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تم نقل المصابين الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وإيداع جثث الضحايا بالمشرحة لحين صدور قرار النيابة وانتهاء كافة الإجراءات القانونية.
من جانبها ارسلت النيابة العامة وفدا لمعاينة مكان وقوع الحادث والوقوف علي ملابساته.
 

الاسماعيلية النيابة العامة ضحايا مصابين

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