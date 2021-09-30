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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن يتبنى قرارا بالإجماع بتمديد بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا

أرشيفية
أرشيفية

تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، قرارا بالإجماع بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.

 

وقالت بعثة أيرلندا إلى الأمم المتحدة عبر حسابها بموقع "تويتر"، والتي ترأس مجلس الأمن هذا الشهر، إن القرار 2599 الخاص بتمديد عمل البعثة الأممية إلى ليبيا تم اعتماده.

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وشارك  وزير الخارجية، سامح شكري، في وقت سابق من اليوم، في الاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا، من مقر وزارة الخارجية

 

ويأتي الاجتماع تأكيدًا على ما توليه مصر‬ من دعم في مُختلف المحافل الدولية لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا‬.

ودعا لحتمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب "دون استثناء" ودعم مهمة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

 

وشدد على أن استمرار الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا بكافة أشكاله "يوفر بيئة غير مستقرة حاضنة للإرهاب والتطرف، بما يتيح انتقال العناصر الإرهابية في المنطقة".

كذلك، دعا إلى "التوافق حول تجديد الالتزام والدعم" لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي. واقترح السير قُدماً نحو الانتهاء من إجراءات مراجعة وتنقيح الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الارتزاق في إفريقيا.

 

مجلس الأمن ليبيا الأمم المتحدة شكري مهمة

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