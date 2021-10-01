المنقوش توجه دعوة للسعودية للمشاركة في مؤتمر استقرار ليبيا

وجهت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش دعوة للمملكة العربية السعودية للمشاركة في مؤتمر استقرار ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء بين وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش، في الرياض، يوم الخميس، أجريا خلاله مباحثات حول مبادرة استقرار ليبيا.

واستعرضت المنقوش خلال اللقاء ”مضامين مبادرة استقرار ليبيا، كأول مبادرة ليبية خالصة تطلقها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار في ليبيا بجوانبها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية“.

وأكدت المنقوش، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الليبية، ”عزم ليبيا تنظيم مؤتمر دولي نهاية أكتوبر المقبل للبدء الفعلي في تنفيذ بنود المبادرة، استنادا على مخرجات مؤتمري برلين 1 و 2، وقرارات مجلس الأمن 2570 ، 2571“.

ووفقا للبيان الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، قدمت الوزيرة دعوة رسمية، لنظيرها السعودي، للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي.

من جانبه، عبر الأمير فيصل بن فرحان، عن ”دعمه لمبادرة استقرار ليبيا باعتبارها مبادرة ليبية خالصة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا، كما تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي في التنمية والبناء“.

كما أعرب عن ”دعم بلاده الكامل لكل الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار في ليبيا“، مؤكدا أن ”ما تتمتع به ليبيا من إمكانيات يؤهلها إلى تجاوز أزمتها، وتحقيق الازدهار لشعبها“.

وشدد الأمير فيصل بن فرحان، على ”استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم، ومساندة جهود الليبيين نحو الاستقرار والتنمية“.

يذكر أن المنقوش، دعت مؤخرا دول الجوار الليبي إلى ضرورة دعم وتبني مبادرة استقرار ليبيا.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الوزيرين بحثا أيضا خلال اللقاء ”أوجه العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك“.