إطلالة جذابة لـ ندى بسيوني عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ندى بسيوني، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وتألقت ندى بسيوني بإطلالة كاجوال جذابة مرتدية بلوزة باللون الأخضر ، مما حازت الصورة على إعجاب متابعيها .



واحتفلت مؤخرًا الفنانة ندى بسيوني، بزفاف ابنتها الوحيدة مايا من زوجها السابق الفنان الراحل سناء شافع.



وكانت أحدث أعمال ندى بسيوني تجسيدها لدور أم ريهام حجاج في مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في موسم رمضان المنقضي.



مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة، وإخراج محمد ‏على، وبطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد.



وتقدم ندى بسيوني برنامج على قناة النهار، تحت عنوان حاجة حلوة والذي يوثق تاريخ المناطق الجمالية في مصر.