عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال يوجه رسالة لـ متابعيه على إنستجرام

صدى البلد

وجه عمر كمال مغني المهرجانات رسالة لـ متابعيه، ونشر صورة له من حلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام ”. 

 

وعلق عمر كمال قائلا: “بحبكم والله من قلبى”.

 

وعلق عمر كمال على قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع الغناء على "فلاشة"، مؤكدا أنه يحترم قرار النقابة، وسيبدأ العمل بفرقة موسيقية الخميس القادم.

 

وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج «رأي عام» المذاع على قناة «TEN» أن التوزيع الموسيقي للمهرجانات يختلف عن الأغاني الطربية، التي تتكون من آلات موسيقية، على عكس أغاني المهرجانات التي تتكون من خامات الكترونك وأصوات مصطنعة -حسب تعبيره-، لكنه سيحاول إيجاد طريقة لتقريب نغمات الآلات الموسيقية لتشبه نغمات المهرجانات.

 

وأكد عمر كمال أنه التزامًا بقرارات النقابة؛ هحاول أعمل توليفة حلوة، ومعايا عازفين، وهنلعب الأغاني لايف، وهحاول أخلي رتم الأغنية قريب من الفلاشة.

عمر كمال مهرجان هاني شاكر اغاني المهرجانات رسالة

موضوعات متعلقة

سمية الخشاب تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. صور

القصة الكاملة لخلاف سمية الخشاب وعمر كمال بسبب كليب "اوعدك"

تأكيدا لصدى البلد .. محمد أنور يكشف تفاصيل اتجاهه للغناء وموعد طرح أولى أغانيه

حكم الإنفاق على الفقراء بدلا من الحج والعمرة في أيام الوباء

الحب مثل الوردة.. سمية الخشاب تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

شاهد... عمر كمال يُغني والروسية "أوكسانا" ترقص في حفل بالساحل

بعد انتقاده لسمية الخشاب .. عمر كمال يحتفل بـ 10 مليون مشاهدات كليب أوعدك

عمر كمال : زعلان من سمية الخشاب وأخلت باتفاقها معي .. ما القصة ؟

ترشيحاتنا

رضا عبد العال: عبدالله السعيد سيقود المنتخب أمام ليبيا.. وحافظ الأنسب للجبهة اليسرى

هل يوجد خطورة من التطعيم بلقاحات كورونا والإنفلونزا معا؟| دراسة تجيب

أوقات استجابة الدعاء يوم الجمعة

رقم صادم... هذا عدد الأسلحة الأمريكية المتروكة في أفغانستان

مصير اللاعبين الرياضيين متعاطي المنشطات ومثيري الشغب وفقا للقانون

مع دخول الشتاء.. "برك الصرف" قنابل موقوتة تهدد مواطني الوادي الجديد.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

مبروك عطية: يحرم الاستماع للقرآن الكريم في هاتين الحالتين.. فيديو

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ الطلاب قبل بداية العام الدراسي.. فيديو

غزل المحلة يهنئ نادي شيريف بعد الفوز علي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

دعاء للميت قصير يوم الجمعة.. 7 كلمات تجعل أبيك المتوفي في ظل ظليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. انفجار بركاني خطير.. وتمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي.. لحظة قفز راكبة من الطائرة.. وكوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها

في قفزة مرعبة.. شاهد تمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي |صور

شاهد.. لحظة قفز راكبة من الطائرة والسلطات تعتقلها |فيديو

بعدما رفضت الدفع.. شاهد كوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها |صور

فيديو

انطلاق أضخم معرض كتاب في تاريخ المملكة العربية السعودية |فيديو

على خطى فرجاني ساسي.. أشرف بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد للزمالك

ظهروا مع بعض كتير.. تيام قمر يكشف علاقته بـ ليلى أحمد زاهر

فيديوجراف.. الزغاريد تحولت لعويل وصراخ.. قصة شاب توفى في ليلة الحنة

المزيد

ساحة رأي

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ