مع عودة المدارس.. أطعمة تساعد الطفل على التركيز

كشفت الدكتورة نسمة ياسر، استشاري التغذية العلاجية، عن أفضل الأطعمة للأطفال، لزيادة التركيز والمناعة مع عودة المدارس.

ونصحت نسمة ياسر، خلال لقائها لـ برنامج “هذا الصباح”، على فضائية "اكسترا نيوز"، بأهمية إضافة المكسرات والفاكهة للوجبات المدرسية، لإمداد الطفل بالفيتامينات والماغنسيوم.

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية أنه من الأفضل تقديم العصائر الطبيعية للطفل من مكونات منزلية، والابتعاد عن المشروبات ذات السكريات المرتفعة .

وتابعت أن المكسرات المغطاة بالشكولاته الغامقة، من الوسائل التي تساعد الأمهات في تقديمها للأطفال بشكل صحي وجيد، في حالة أن الطفل لا يحب المكسرات.

وأردفت أن الخضروات الخضراء مثل الجرجير، من أهم عناصر التغذية التي يمكن تقديمها للأطفال إلى جانب الفاكهة المختلفة.