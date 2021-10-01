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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم صبري يكشف طريقة إنقاص الوزن من خلال تحويل مسار المعدة

كريم صبرى
كريم صبرى

قال الدكتور كريم صبري، استشارى جراحات السمنة والسكر، إن تحويل مسار المعدة من العمليات الفعالة في إنقاص الوزن، وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة.

وأضاف "صبري"، خلال حواره ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، أن تحويل المسار يكون في الأوزان الكبيرة؛ لأنها من العمليات القوية في إنقاص الوزن من خلال تقليل كميات الطعام.

وأشار استشارى جراحات السمنة  إلى أن عملية تحويل المسار تعمل على تقليل امتصاص السكريات والدهون بنسبة 70%، موضحًا أن هذه العملية فعالة في علاج السكر، خاصة وأنها تؤدي إلى تنشيط البنكرياس بصورة شديدة.

وأوضح كريم صبري، أن عملية تحويل المسار تجرى بالمنظار من خلال فتحات صغيرة، والإقامة لا تتعدى الـ24 ساعة.

وأضاف: يمكن العودة للنشاط الطبيعي بعد يوم من إجراء العملية، مع تناول وجبات صغيرة في أول 10 أيام مثل الزبادي والجيلي، وبعد ذلك يتم تناول وجبات بسيطة، وبعد تمام الشهر الأول من الممكن تناول الأطعمة التقليدية.

تحويل مسار المعدة مسار المعدة المعدة انقاص الوزن

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