بسعر مناسب.. أوبو تعلن عن إصدار 4G من هاتف Oppo A55 بإمكانيات أعلى

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن هاتف مميز بتقنية الـ 5G، في شهر يناير الماضي، تحت عنوان Oppo A55، واليوم، أطلقت الشركة الصينية، طراز 4G فقط من الهاتف الذكي، ويحتوي هذا الإصدار الذي سينطلق إلى أسواق الهند على كاميرا أفضل بكثير وشحن أسرع.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتم تشغيل هاتف أوبو الجديد Oppo A55 بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G35، بدقة تصنيع 12 نانومتر، مع ثمانية أنوية Cortex-A53 و PowerVR GE8320 GPU، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.

سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A55 4G



يأتي هاتف أوبو Oppo A55 4G، بمستشعر 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، يمكنها تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل و 30 إطارًا في الثانية، متصلة بمستشعرين بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير العمق والماكرو، يضم الهاتف كاميرا أمامية بمستشعر بدقة 16 ميجابكسل.

ويشمل هاتف أوبو Oppo A55 4G، شاشة مثقبة من نوع LCD، وبقياس 6.51 بوصة، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، تعمل الشاشة بمعدل تحديث 60 هرتز، و معدل أخذ عينات يعمل باللمس 120 هرتز، وتتمتع بطبقة حماية بزجاج NEG T2X-1 المقوى كيميائياً.



ويعمل إصدار 4G من هاتف Oppo A55 ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير، يدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، وتدعى أوبو أن الهاتف سيتم شحنه بشكل أسرع، أي ما يصل بنسبة 17٪ في غضون 15 دقيقة، وإلى 33٪ خال 30 دقيقة، وسوف يحافظ الشحن الليلي المحسن على البطارية بنسبة 80٪ أثناء النوم وينهي عملية الشحن في الصباح.

إصدار 4G من هاتف Oppo A55



وتشمل ميزات هاتف أوبو Oppo A55 4G الأخرى، على قارئ بصمات أصابع مثبت في الإطار الجانبي للجهاز، بالإضافة إلى ميزة إلغاء تأمين الوجه، ويأتي الهاتف مزود بمنفذ USB-C سلكي بسرعة 2.0، ويوجد مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملليمتر، وتقنية Bluetooth 5.0، كما يعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم ColorOS 11.1، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 11 خارج الصندوق.



ويتوفر هاتف أوبو Oppo A55 4G، حاليا للحجز المسبق في الهند، حيث سيصل الإصدار بسعة 4 + 64 جيجابايت في 3 أكتوبر الجاري، مقابل سعر 210 دولار (أي ما يعادل 3300 جنيه مصري)، وستطلق الشركة طرازا آخر بسعة أعلى في 11 أكتوبر، سيتوفر مقابل 235 دولار (أي ما يعادل 3600 جنيه مصري)، وسعة تخزين تبلغ 6 + 128 جيجابايت.