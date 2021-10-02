لبنان .. مؤسسة الكهرباء تبعث برسالة عاجلة لـ القوى الأمنية

حذرت مؤسسة كهرباء لبنان من خطر الاقتراب من خطوط الكهرباء حفاظا على سلامة الأشخاص والسلامة العامة، مناشدة القوى الامنية في المنطقة بضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات وتوقيف الفاعلين.

وأكدت كهرباء لبنا في بيان لها أن هذه السرقات أدت وما زالت تؤدي إلى خسائر جسيمة على الصعيد المادي وكذلك على صعيد سلامة الاستثمار واستقرار الشبكة الكهربائية.​

كما قالت مؤسسة كهرباء لبنان في بيانها : بسبب استمرار أعمال السرقة التي طالت خطوط التوتر العالي بعلبك – ديرنبوح 220 ك.ف والهرمل – القبيات 66 ك.ف في منطقة جرود الهرمل والتي طالت قوائم الأبراج الداعمة لها مما أدى الى سقوط أحد أبراج التوتر العالي 220 ك.ف إضافة الى نواقل الكهرباء العائدة لهذين الخطين، الأمر الذي أدى الى حصر تغذية محطتي اللبوة والهرمل من مصدر محطة بعلبك فقط، وحيث أن هذه الاعتداءات والسرقات ما زالت مستمرة لتاريخه رغم المراسلات العديدة للجهات المعنية دون أن يؤدي ذلك الى التمكن من وقفها، وضعت خطوط النقل سالفة الذكر تحت التوتر، كما كافة خطوط النقل لشبكة مؤسسة كهرباء لبنان.

وأتمت المؤسسة اللبنانية بيانها قائلة : هذا وإن المؤسسة تتابع الأشغال اللازمة لإعادة وضع هذه الخطوط في الخدمة الفعلية فور إنجاز أعمال إعادة التأهيل والصيانة.