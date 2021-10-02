الصفقات بالأسماء.. بيراميدز يضم 4 محليين و2 أجانب فى الميركاتو الصيفي

يتحدث الشارع المصري عن قوة صفقات نادي بيراميدز التي أبرامهما خلال الميركاتو الصيفي للمنافسة علي البطولات فى الموسم الجديد بعد التعاقد مع إيهاب جلال عقب رحيل اليوناني تاكيس جونياس .

ويستعد بيراميدز لمواجهة عزام التنزاني يوم 16 أكتوبر من الشهر الجاري بعد تلقي إدارة النادي إخطارا من الاتحاد الأفريقي بموعد المباراة بمدينة دار السلام العاصمة التنزانية، على ملعب من النجيل الصناعي، في الثالثة عصرا بتوقيت دار السلام، الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

وقرر إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة بعد المباراة الودية أمام الزمالك.

وتعادل بيراميدز مع الزمالك وديا في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي الفرعي في إطار الإعداد للمرحلة المقبلة والمواجهات الأفريقية والتجهيز للموسم المحلي الجديد.

ويعرض لكم صدي البلد الصفقات التي ضمها بيراميدز فى الفترة الماضية:

فخر الدين بن يوسف :

أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع المهاجم الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف لمدة ٣ سنوات في صفقة انتقال حر، وياتي ذلك في إطار خطة النادي لدعم الفريق بأفضل العناصر في مختلف المراكز استعدادا لاستئناف مباريات كأس مصر وتحضيرا للموسم الجديد، والدوري الممتاز وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

عبدالله مجدي :

وقع عبد الله مجدي اللاعب صاحب الـ 24 عاما من مواليد ٢٢ من شهر فبراير عام ١٩٩٧، عقدا مع نادي بيراميدز يمتد لخمس سنوات مقبلة، في إطار خطة النادي لدعم صفوفه بأفضل العناصر استعدادا لمباريات الموسم الجديد واستكمال من تبقى من بطولة كأس مصر.

محمود صابر :

وقرر نادي بيراميدز تحويل عقد محمود صابر من إعارة إلى شراء نهائي بالاتفاق مع نادي النجوم، حيث وقع اللاعب الشاب عقدا مدته ٥ سنوات مع بيراميدز في ظل المستوى الرائع الذي قدمه خلال الموسم الماضي مع الفريق.

هشام محمد :

وقع هشام محمد صاحب الـ31 لنادي بيراميدز لمدة موسمين حتى عام ٢٠٢٣ في صفقة انتقال حر ، ويمتلك لاعب الوسط رصيدا كبيرا من المباريات حيث لعب في الدوري المصري الممتاز ١٧٩ مباراة سجل خلالها ٨ أهداف وصنع ١٠ أهداف أخرى، كما لعب ١٣ مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب ١١ مباراة أخرى في بطولة كأس مصر سجل فيها ٤ أهداف وصنع هدفا واحدا.

حسين السيد :

وتعاقد بيراميدز مع نظيره طلائع الجيش، بالاتفاق بشأن ضم الظهير الأيسر لمدة ٤ سنوات قادمة حيث يستمر التعاقد حتى عام ٢٠٢٥ ، وسبق له اللعب في العديد من الأندية ومن بينها الأهلي ومصر المقاصة والاتفاق السعودي والصفاقسي التونسي وطلائع الجيش والإسماعيلي.

وليد الكرتي :

وقع وليد الكرتي لنادي بيراميدز لمده 3 سنوات والإعلان الرسمي خلال أيام .