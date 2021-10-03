مدير مهرجان الجونة: الدورة الرابعة في العام الماضي كانت الأصعب والدورة الأولى كانت تحد كبير

قال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي ، إن إدارة مهرجان الجونة مستعدة لعقد دورته الخامسة، مؤكداً أن الدورة السابقة للمهرجان 2020 كانت من اصعب الدورات التي واجهت تحديات كبيرة ".

وأضاف انتشال التميمي في لقاء خاص مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية "ON"، : "واجهنا منذ انطلاق مهرجان الجونة صعوبتين، وهما صعوبة الدورة الاولى في بداية ميلاد مهرجان الجونة، يليها الدورة الرابعة التي عقدت العام الماضي وسط أزمة جائحة كورونا ".

وأشار مدير مهرجان الجونة السينمائي إلى أن الصعوبات التي واجهت إدارة المهرجات في بداية مولده عام 2017 كانت كيفية الخروج بهذا العمل الضخم في أبهى صورة.

وشدد انتشال التميمي على أن عام 2017 بداية ميلاد المهرجان كانت هناك شكوكاً من قبل الادارة في مقدرتنا على إدارة هذا العمل، قائلاً : "في شهر يوليو 2017 سألوني كم فيلم معنا قلت لهم خمسة".

ونوه مدير مهرجان الجونة السينمائي أن التحدي الاساسي الذي أسهم في نجاح تجربة مهرجان الجونة منذ إنطلاقه هو السقف العالي الذي وضع نفسه به، قائلاً : " في السنة الاولى حقننا المعادلة الاصعب وهي فكرة ما يسمى العرض الاول على مستوى أفلامنا، وهذا كان غير موجود أو متوقع وقتها أن يقام هذا المهرجان الوليد في منطقة ساحلية نائية ."

وتابع إنتشال التميمي أن العام الماضي شهد تحد كبير جداً حيث جرى إخطارهم بعقد المهرجان في موعد قبل موعده بشهر فقط، قائلاً : "كان من المستحيل أن ننتهي من ذلك في غضون 30 يوماً "

وأكمل مدير مهرجان الجونة السينمائي : " غامرنا وقتها وأرسلنا الدعوات وتحملنا المخاطرة .. وأنا أرى أنه دون المخاطرة والسقف العالي والشغف لن يكون هناك نتائج حقيقية على الارض مهما كانت دقة التنظيم. "

وأتم إنتشال التميمي: "لازم يكون هناك شغف وحب للعمل ،وهذا ما يجعل مهرجان " الجونة " مختلف عن اي مهرجان سواء القديمة، مثل القاهرة السينمائي، أو اللاحقة مثل مهرجان دبي ابو ظبي حيث إستطعنا المنافسة الحقيقية ".

وأكد مدير مهرجان الجونة السينمائي أن مهرجان الجونة بعد خمس سنوات نجح في أن يكون ضمن المهرجانات الاكثر شعبية التي ينتظرها المواطنون في البلدان العربية بشغف ،سواء كانوا قريبين من السينما أو بعيدين عنها، حيث أن وقت ميلاده كان له زخماً لخروجه في توقيت مناسب لعبت فيه السوشيال ميديا في إنجاحه وكذا التغطية الاعلامية من جهة الشريك الاعلامي قناة ON .