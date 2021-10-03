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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة.. أوراق التقديم بالمدينة الجامعية في حلوان

المدينة الجامعية
المدينة الجامعية

تنسيق المرحلة الثالثة ….. أعلنت جامعة حلوان استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب القدامى و الجدد وسط إجراءات احترازية من كورونا حرصا على سلامة الطلاب.

تنسيق المرحلة الثالثة …. وصرحت إدارة المدن الجامعية بحلوان، عن تجهيزها المدن على أعلى مستوى وتوفير سبل الراحة للطلاب لتوفير مناخ تعليمي ممتاز.

تنسيق المرحلة الثالثة …. المدن الجامعية بحلوان: وفرنا لقاح كورونا للطلاب

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 نوهت إدارة المدن الجامعية بحلوان  بحرصها  على توفير لقاح كورونا  لجميع طلابها حرصاً على سلامتهم وتفادياً للإصابة بالعدوى وتقليل حدة الأعراض وفق خطة الدولة والقيادة السياسية الحكيمة.

 

في إطار حرص جامعة حلوان على سلامة وصحة الطلاب وضعت الإدارة العامة للمدن الجامعية شرطا جديدا لقبول الطلاب المتقدمين للسكن بها وهو حصولهم على تطعيم فيروس كورونا وإحضار ما يثبت ذلك.

الأوراق المطلوبة للتسكين بالمدينة الجامعية  جامعة حلوان حلوان 

أوضحت إدارة المدن الجامعية بحلوان أن الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية هى :
- عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر.

-عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب.

-عدد(2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات.

-بحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها.

-على الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق.  

-على الطالب المستجد ارفاق صورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل.

-عدد (12) صورة شخصية للطالب.

-إيصال سداد مصروفات الكلية للطلاب القدامى.

-صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة.

-استمارة الكشف الطبى للطلاب القدامى.

جامعة حلوان المدن الجامعية تنسيق المرحلة الثالثة إدارة المدن الجامعية بحلوان اخبار التعليم

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