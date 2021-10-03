في ختام معرض الأردن للكتاب.. أمسيات شعرية وندوات ثقافية ومشاركة فلسطينية متميزة

اختتمت مساء أمس السبت، فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب 2021 الذي نظمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة، وأمانة عمان الكبرى ضمن احتفالات المملكة بمئوية تأسيس الدولة الأردنية وكانت 10 أيام للمعرض مليئة بالفعاليات والندوات الثقافية المهمة التي أشاد بنجاحها الجمهور و نجاح المعرض.

ومن اهم الفعاليات التي شهدها المعرض الآتي:

الشاعرة اللبنانية ماجدة داغر توقع ديوانها "ملتئما بالماء كغريق الطوفان"

وقعت الشاعرة اللبنانية ماجدة داغر ديوانها الشعري "ملتئما بالماء كغريق الطوفان" الصادر عن دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع.



ويشتمل الديوان على 16 نصا من الشعر الحديث في مواضيع متنوعة بين الشعر الوجداني والصوفي والوطني والقضايا الإنسانية والعاطفية الكونية

القدس في التوثيق الدرامي فعالية ثقافية بمعرض عمان

اشتملت الفعالية على عرض فيلمي " القدس ليست بعيدة" و "المرابطون" ويوثق فيلم " القدس ليست بعيدة" الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في المدينة من خلال شهادات، ولقاءات أهل القدس ورموز وطنية ومؤرخين وباحثين في شؤون القدس

ويتحدث فيلم "المرابطون" عن صمود المقدسيين والمرابطين في مدينة القدس والمسجد الأقصى، ويتعرض الى أشكال الرباط والجهود التي تبذل من أجل الوقوف امام محاولات التهويد من قبل الاحتلال

أمسية ثقافية تحتفي بأدب الشباب

وهي أمسية بعنوان "مبدعون شباب" تحتفي بمجموعة من الشباب الذين سجلوا حضورهم في المشهد الثقافي المحلي من خلال مشاركتهم داخل المملكة وخارجها.



وعرض الشباب من خلال مداخلاتهم لطبيعة هذا الأدب الذي راوح ما بين الرواية والقصة والنصوص القصيرة والنثر، التحديات التي تواجههم بصفة عامة، والصعوبات التي تعترضهم في عملية النشر، إضافة إلى تبني المؤسسات الثقافية وغير الثقافية لمنجزهم الإبداعي.

مشاركة فلسطينية متميزة في معرض عمان

أكد مدير عام الآداب والنشر والمكتبات في وزارة الثقافة الفلسطينية عبد السلام العطاري أهمية الحضور الفلسطيني في فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب 2021 بالنسبة للوزارة، وفلسطين بشكل عام.

وأشار العطاري إلى أن معرض عمان كان متميزا خلال السنوات الماضية برفع شعار "القدس عاصمة فلسطين"، وهذه "القيمة التاريخية" له، والمشاركات الخاصة فيه، تدعم الحضور الفلسطيني الذي يكون دائما من خلال مشاركة الكتاب الفلسطينيين، ودور النشر الفلسطينية.

ندوة حول رواية حدائق شائكة لصبحي فحماوي في معرض عمان للكتاب

واقيمت الندوة حول رواية "حدائق شائكة" للروائي صبحي فحماوي، الصادرة حديثا عن دار الأهلية للنشر والتوزيع، بمشاركة عدد من النقاد.

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وقال الأديب حسن عبادي القادم من فلسطين، إن الرواية تتناول ظواهر اجتماعية واقتصادية يعاني منها العالم العربي، وصارت علامة فارقة لشرقنا، وتتناول وضع المرأة العربية، كما تصور بمنظار مهندس الحدائق (جبريل عرسال) الحياة في مدينة (إرم ذات العماد) المحاطة بمخيمات اللجوء من فلسطين، ومن غيرها.



وأضاف، أن فحماوي يستخدم السخرية السوداء لتصوير الواقع المرير وتعريته، كما جاءت لغة الرواية سهلة، جميلة وسلسة، وتقدم جرعة كبيرة من (أدب الرحلات)، إذ يصور الكاتب ما صادف الشخصية الرئيسة من أمور وأحداث خلال سفره المتعدد شرقا وغربا.

أمسيات شعرية ضمن البرنامج الثقافي

أقيمت ضمن البرنامج الثقافي لمعرض عمان الدولي للكتاب مساء أمس الاثنين، أمسية شعرية بمشاركة عدد الشعراء. وقرأ المشاركون في الأمسية التي حضرها عدد من محبي الشعر من رواد المعرض، قصائد من الشعر الحر، والشعر العامودي، وقصائد أخرى نثرية تنوعت موضوعاتها وجدانية غصت بالصور الشعرية المتحركة، والمعاني، والتراكيب اللغوية الفريدة والمتجددة.

تحريك حركة البيع في دور النشر

قال ممثل قطاع الخدمات والاستشارات في غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، إن معرض عمان الدولي للكتاب نجح في تحريك قطاع النشر في الأردن والمنطقة بعد الظروف التي تسببت بها جائحة كورونا.

وأوضح خلال زياته للمعرض، ولقائه مدير معرض عمان الدولي للكتاب جبر أبو فارس وأعضاء من الهيئة الإدارية لاتحاد الناشرين، أن حجم الإقبال على المعرض من قبل الجمهور الأردني فاق التوقعات بفضل الجهود المبذولة من لجان المعرض المختلفة من إجراءات احترازية وتنظيمية، ساهمت في ترسيخ حالة من الرضى لدى المشاركين في المعرض من الناشرين الأردنيين والعرب.