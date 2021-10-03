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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس تعتقل برلمانيا إخوانيا.. والنهضة تعلق

تونس تعتقل برلمانيا
تونس تعتقل برلمانيا إخوانيا.. والنهضة تعلق

ألقت أجهزة الأمن في تونس اليوم الأحد، القبض على النائب الإخواني عبد اللطيف العلوي وعلى مذيع تلفزيوني بتهمة "التآمر على أمن الدولة وإهانة الجيش".

وقالت وسائل إعلام تونسية إن عبد اللطيف العلوي عضو في البرلمان عن ائتلاف الكرامة المقرب من الإخوان، وقد وصف خلال برنامج تلفزيوني مع المذيع عامر عياد الرئيس قيس سعيد بـ"الخائن".

من جانبها، علقت حركة النهضة - ذراع الإخوان في تونس - معلنة رفضها محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.

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وزعمت النهضة أنها تحترم استقلالية القضاء، وأعربت عن مخاوفها من أن اعتقال النائب عبد اللطيف العلوي جاء بهدف الحيلولة دون توفر النصاب القانوني لانعقاد اجتماع مكتب مجلس النواب.

كان الرئيس قيس سعيد قرر تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وتولى السلطة التنفيذية في يوليو.

ورحب الشعب التونسي بتدخل الرئيس قيس سعيد عد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي.

تونس الإخوان حركة النهضة عبد اللطيف العلوي احتجاجات تونس قيس سعيد

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