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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملابس رياضية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة هنا الزاهد  ، جمهورها صورا جديدة، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهرت هنا الزاهد  ؛  بإطلالة جريئة  وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية توب أسود  وشورت أسود وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابة ومبهجة ولفتت الأنظار.

ونسقت مع هذه الإطلالة حذاء رياضيا باللون الأبيض وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابة ومبهجة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.

نعرض لكم تفاصيل الاطلالة..

وشاركت هنا الزاهد في دراما رمضان بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة ، نيرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، والذي عرض في شهر رمضان الماضي 2021.

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد، السينمائية فيلم "الغسالة"، وشاركها البطولة الفنان أحمد حاتم، ومحمود حميدة، بالإضافة إلى محمد سلّام، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.
 

Screenshot_20211003-184614_Instagram
Screenshot_20211003-184614_Instagram
اخبار هنا الزاهد احمد فهمي و زوجته هنا الزاهد اطلالات هنا الزاهد

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