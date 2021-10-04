الأخطاء الشائعة بالبحوث العلمية.. دورة تدريبية بجامعة حلوان في هذا الموعد

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر أكتوبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



و يتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.



و نوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 .



وتقام هذه الدورات بنظام الأون لاين عبر أبةلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .



ومن هذه الدورات يطلق المركز بداية اكتوبر دورة تدريبية بنظام الاون لاين عن كيفية تصميم المقررات و الكتب الجامعية ، فى تمام الساعة 9 صباحا و حتى 2 ظهرا يومى الاحد و الاثنين 10، 11 أكتوبر.

جدير بالذكر ان جامعة حلوان أعلنت عن استعدادت المدن الجامعية لاستقبال الطلاب القدامى و الجدد وسط اجراءات احترازية من كورونا حرصا على سلامة الطلاب .



ونوهت إدارة المدن الجامعية بحلوان بأن الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية تشتمل :



(2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر

(2) صورة من شهادة ميلاد الطالب

(2) نسخة من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات

بحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها

على الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق

على الطالب المستجد ارفاق صورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل

(12) صورة شخصية للطالب

إيصال سداد مصروفات الكلية للطلاب القدامى

صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة

استمارة الكشف الطبى للطلاب القدامى.