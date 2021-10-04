احذر.. عضة خفاش تقتل مسن بداء الكلب

استيقظ رجل في منتصف الليل ليجد عضة خفاش على رقبته ليصبح بعدها أول شخص يموت بسبب داء الكلب في ولاية أمريكية منذ عام 1954.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" تعرض الرجل ، الذي كان في الثمانينيات من عمره ، للعض من قبل خفاش في منتصف أغسطس وتم تنبيه لتلقي العلاج من داء الكلب بعد التعرض لكنه رفض.



وقالت إدارة الصحة العامة في ولاية إلينوي يوم الثلاثاء إن الخفاش تم القبض عليه وأثبتت إصابته بالمرض.

وذلك بعد شهر ، حين بدأ صاحب المعاش يعاني من أعراض مخيفة مثل آلام الرقبة والصداع والخدر وصعوبة التحكم في ذراعيه وكذلك صعوبة الكلام.

وأكدت وزارة الصحة بالولاية أن أي شخص كان على اتصال بالرجل قد حصل على علاج وقائي من داء الكلب إذا لزم الأمر.

قال مدير معهد الصحة العامة الدولي الدكتور نجوزي إيزيكي في بيان صحفي: "داء الكلب لديه أعلى معدل وفيات من أي مرض آخر".

ومع ذلك ، هناك علاج منقذ للحياة للأفراد الذين يسعون بسرعة للحصول على الرعاية بعد تعرضهم لحيوان مصاب بداء الكلب.