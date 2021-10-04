الصحف الإماراتية.. تظاهرات حاشدة لدعم الرئيس التونسي.. تطورات إعصار شاهين في عمان.. عودة الاتصال بين الكوريتين

الصحف الإماراتية:

*تطورات جديدة لإعصار شاهين في عمان

*جريمة حوثية في اليمن

*تفشي سلالة دلتا في الولايات المتحدة



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الاثنين الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، أن علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة تزداد رسوخاً مع المعرض الدولي الذي يجمع العالم.

وحول إعصار شاهين، قالت هيئة الأرصاد العمانية إن تصنيف الإعصار المداري شاهين انخفض إلى عاصفة مدارية بعد وصوله إلى اليابسة مساء أمس الأحد.

وقالت في بيان "دخول مركز الإعصار المداري شاهين بين ولايتي المصنعه والسويق وانخفاض تصنيفه إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح حول المركز 55-63 عقدة/102-116 كيلومترا".

وأكدت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن عين الإعصار المداري شاهين ضربت اليابسة بين ولايتي المصنعة والسويق مصحوبة بأمطار غزيرة جدا.

ومن تونس، زحف آلاف التونسيين، أمس، على الشوارع الكبرى في أغلب مدن البلاد، ليعلنوا دعمهم للتدابير الاستثنائية، التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو، وأردفها بالأمر الرئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية في 22 سبتمبر الماضي.

ورفع المتظاهرون شعارات نادوا من خلالها بحل البرلمان نهائياً وبالملاحقة القضائية للمتورطين في الإرهاب والفساد خلال السنوات العشر الماضية، والكشف عن جرائم جماعة الإخوان كالاغتيالات والتنظيم السري لحركة النهضة وشبكات تسفير التونسيين للقتال في بؤر التوتر، لا سيما في سوريا وليبيا.

وندد المتظاهرون في مراكز الولايات والمدن الكبرى، بما نعتوه بالدور التخريبي لحركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي في الدفع بالبلاد إلى الأزمات المتلاحقة سياسياً ومالياً واقتصادياً واجتماعياً وصحياً، مؤكدين ضرورة إجراء استفتاء شعبي، يتم من خلاله إقرار نظام سياسي جديد للبلاد.

ومن اليمن، رتكبت ميليشيا الحوثي مجزرة بحق المدنيين في مدينة مأرب، إذ استهدفت بـ3 صواريخ 35 مدنياً أغلبهم أطفال ونساء، حيث سقط أحد الصواريخ في حي الروضة السكني، في وقت أكدت مصادر عسكرية أن جنوبي مأرب تحول إلى محرقة لعناصر الميليشيا.

وذكرت مصادر طبية ومسؤولون محليون أن الصواريخ الباليستية الثلاثة التي استهدفت بها الميليشيا الحي الواقع وسط المدينة أدت إلى مقتل طفلين وإصابة 33 مدنياً تفاوتت إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة، بينهم 4 نساء و5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 أشهر و16 عاماً، كما تضرر 12 منزلاً، إلى جانب تدمير 8 سيارات، وفق إحصائية أولية.

وقالت المصادر إن الطفلة غزلان فيصل أحمد مسعود 4 سنوات وشقيقها ردا (سنتان) قتلا بصاروخ سقط على منزلهما، وأصيبت أمهما إصابة خطيرة. وتوقعت ارتفاع أعداد الضحايا كون أغلب حالتهم خطيرة.

وفي سوريا، كسر الرئيس السوري بشار الأسد جدار العزلة الذي فُرض على دمشق منذ بداية العام 2011، باتصال هاتفي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، للمرة الأولى منذ عشر سنوات، بحث فيه الطرفان العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما، فيما أكد العاهل الأردني دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، في وقت يعمل البلدان على تعزيز التعاون الاقتصادي عبر أنبوب الغاز من مصر إلى الأردن عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان، والذي من المتوقع إنجازه في العام 2023.

ومن الجزائر، أعربت الجزائر مجدداً أمس "الأحد" عن غضبها حيال "تصريحات لا مسؤولة" أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقررت حظر عبور الطائرات العسكرية الفرنسية المتجهة إلى منطقة الساحل والصحراء في أجوائها، وذلك غداة استدعائها سفيرها لدى فرنسا.

ودوليا، تسبب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 4,793,613 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية أمس الأحد.

كما أعلنت كوريا الشمالية، فجر اليوم الاثنين، أنها ستعيد اعتبارا من اليوم قنوات الاتصال عبر الخط الساخن مع جارتها الجنوبية، داعية إياها إلى تنشيط الجهود الرامية إلى تحسين العلاقات الثنائية.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الأحد، أن المفوضية العليا للانتخابات وأجهزة الأمن في بلاده، اتخذت إجراءات استثنائية لمنع التزوير في الانتخابات التشريعية المرتقبة، فيما أكدت السلطات استنفار ربع مليون عسكري لحماية عمليات التصويت ومراكز الاقتراع في محافظات البلاد المختلفة.

ودوليا، تحطمت طائرة سياحية أمس الأحد قرب ميلانو وفق ما أبلغت الوكالة الوطنية الإيطالية لسلامة الملاحة الجوية، في حادث أدى بحسب وسائل إعلام محلية إلى مقتل الطيار وسبعة ركاب.

ومن ناحية أخرى، انتقلت سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا إلى خمس ولايات أمريكية على الرغم من ارتفاع نسبة التطعيم فيها بسبب غير المطعمين، كما شهدت أستراليا تفشياً للمتحور في ولايات جديدة، وأعلنت جارتها نيوزيلندا تعزيز القيود على الحدود، في وقت فتحت فيه بريطانيا السفر على نحو أكبر بإلغاء شرط الحجر الصحي الفندقي لعشرات الدول، بينما واصلت إصابات كورونا في اليابان الانخفاض.

ومن صحيفة الاتحاد، تم انتخاب فوميو كيشيدا رسمياً رئيساً لوزراء اليابان اليوم الاثنين بعد فوزه بأغلبية الأصوات في مجلسي البرلمان.