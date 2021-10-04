الولايات المتحدة تعرب عن بالغ قلقها حيال أنشطة الصين قرب تايوان وتحثها على وقف ضغوطها

أعربت الولايات المتحدة عن بالغ قلقها حيال نشاط الصين العسكري الاستفزازي بالقرب من تايوان، والذي وصفته بأنه يزعزع الاستقرار ويقوض السلام والاستقرار الإقليميين وتخاطر بالتسبب في عواقب غير محسوبة.

وحثت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم/الاثنين/، بكين على وقف الضغط العسكري والدبلوماسي والاقتصادي والإكراه ضد تايوان.

وأفاد البيان بأن لواشنطن مصلحة دائمة في السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، مضيفا: سنستمر في مساعدة تايوان في الحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن النفس.

وشددت الخارجية الأمريكية على أن التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان "صارم للغاية" ويسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وداخل المنطقة.

واختتمت البيان بالقول: سنستمر في الوقوف مع الأصدقاء والحلفاء لتعزيز ازدهارنا المشترك وأمننا وقيمنا وتعميق روابطنا مع تايوان الديمقراطية.