جهود أمنية لكشف ملابسات لغز العثور على جثة سيدة أجنبية بقصر النيل

يكثف رجال مباحث القاهرة، جهودها لسرعة كشف غموض بلاغ بالعثور على جثة سيدة أجنبية الجنسية داخل شقتها بمنطقة قصر النيل.

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت بانتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثة، وكشف ملابسات وأسباب الوفاة.

واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط العقار التي تقيم فيه السيدة ، تمهيدًا لتفريغها لرصد المترددين على العقار.

تلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا بالعثور على جثة فتاة من جنوب شرق آسيا داخل شقتها، في العقد الرابع من العمر وتحمل جنسية دولة إندونيسيا.

على الفور انتقل رجال مباحث القاهرة إلى مكان البلاغ ، وتبين من المعاينة أن السيدة ترتدي كامل ملابسها، ولا يوجد بها ثمة إصابات بالجسم.

تم تحرير محضر وجار استجواب شهود العيان من الجيران وحارس العقار ، وكذا فحص علاقات المتوفاة .