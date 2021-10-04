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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنا الزاهد تسخر من تعطل فيسبوك بصورة من فيلم «سمير وشهير وبهير»

هنا الزاهد
هنا الزاهد

سخرت الفنانة هنا الزاهد من تعطل انستجرام وفيسبوك وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ونشرت صورة من فيلم «سمير وشهير وبهير». 

وقالت هنا الزاهد : “مش ده تويتر اللي كنتوا سابيبنه ومكنتوش بتهوبوه غير في الطلعات .. دلوقت بقى البريمو» ووجهت حديثها الى زوجها الفنان احمد فهمى. 

وكانت شاركت الفنانة هنا الزاهد  ، جمهورها صورا جديدة، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهرت هنا الزاهد  ؛  بإطلالة جريئة  وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية توب أسود  وشورت أسود وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابة ومبهجة ولفتت الأنظار.

ونسقت مع هذه الإطلالة حذاء رياضيا باللون الأبيض وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابة ومبهجة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.

هنا الزاهد تشارك جمهورها بـ اطلالة جديدة لها .. شاهد

ملابس رياضية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار.. شاهد

مسلسل النمر 

وشاركت هنا الزاهد في دراما رمضان بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة ، نيرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، والذي عرض في شهر رمضان الماضي 2021.

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد، السينمائية فيلم "الغسالة"، وشاركها البطولة الفنان أحمد حاتم، ومحمود حميدة، بالإضافة إلى محمد سلّام، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد. 

هنا الزاهد الفنانة هنا الزاهد انستجرام فيسبوك تويتر احمد فهمي

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