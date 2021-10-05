جوجل تحظر 150 تطبيقا تسرق الحسابات البنكية لهواتف أندرويد

حذرت شركة جوجل جميع مستخدمي هواتف أندرويد حول العالم من خطورة أكثر من 150 تطبيقا ضارا على متجرها للتطبيقات Play Store ، والتي يمكنها سرقة الحسابات المصرفية للمستخدمين.

وبحسب تقرير من صحيفة ديلى إكسبرس البريطانية فإن هناك أكثر من 150 تطبيقا ضارا يستهدف مستخدمي هواتف أندرويد، كما أنه يهددهم بسحب مبالغ مالية ضخمة من حساباتهم.

وجاء تنبيه من فريق بحثي متخصص في الأمن السيبراني من شركة Zimperium يؤكد أن هذا النوع من البرامج يسمى GriftHorse وأنه يقتحم بيانات المستخدمين للتجسس على البيانات المتعلقة بالحسابات البنكية وسرقتها.

وتستخدم التطبيقات الضارة طريقة معروفًة لاختراق الأجهزة التي تخفيها داخل التطبيقات التي تبدو غير ضارة إلى حد كبير.

وبمجرد تثبيت هذه التطبيقات ، تبدأ في إرسال تنبيهات للمستخدمين لإعلامهم بأنهم فازوا بجائزة ويحتاجون إلى المطالبة بفوزهم على الفور.

تظهر هذه النوافذ المنبثقة التي لا نهاية لها ما لا يقل عن 5 مرات في الساعة والتي غالبًا ما تدفع مستخدم الهاتف إلى قبول النقود فقط لإيقاف التنبيهات المستمرة.

وعند قبول الدعوة للحصول على الجائزة ، تقوم التطبيقات الضارة بإعادة توجيه الضحية إلى صفحة ويب خاصة بالمناطق الجغرافية حيث يُطلب منهم إرسال أرقام هواتفهم للتحقق منها.

واكتشفت مؤسسة Zimperium zLabs للأمن السيبراني مؤخرًا حملة خدمات متميزة للهواتف مع ما يزيد عن 10 ملايين ضحية على مستوى العالم ، وقد يصل المبلغ الإجمالي المسروق إلى مئات الملايين من اليورو.

في حين أن عمليات الاحتيال تستفيد من تقنيات التصيد الاحتيالي ، فإن هذا الاحتيال العالمي يختبأ وراء تطبيقات أندرويد الضارة مما يسمح للاستفادة من تفاعلات المستخدم لزيادة الانتشار والعدوى ".

وفيما يلى بعض التطبيقات الضارة الأكثر شيوعا والتي تخترق مستخدمي أندرويد

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