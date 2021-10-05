عمرو أديب في ذكرى نصر أكتوبر: الجبهة ما زالت موجودة لمحاربة الإرهاب

علق الإعلامي عمرو أديب، على ذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة، قائلا: "علينا أن نكون فخورين بالنصر، ونتذكر أبطالنا وشهدائنا، والناس اللي قدمت حياتها لصالح مصر".

وأضاف عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "بعد أكثر من 40 سنة على حرب أكتوبر؛ في أجيال ما يعرفوش حاجة عنها".

وأوضح عمرو أديب: "أبطال القوات المسلحة ما زالوا يحاربون الإرهاب، وما زالت الجبهة موجودة، وأبطالنا يحاربون الإرهاب بكل شراسة".

وأكمل عمرو أديب: "دور الجيش هو الحفاظ على الخريطة المصرية كما هي، وهذا ما يفعله الجيش المصري للحفاظ على تراب مصر".

وأكد عمرو أديب: "ولادنا في القوات المسلحة، هم صمام الأمان لتقدم الدولة المصرية، وبدون قوات مسلحة قوية قادرة على الردع؛ ماكُنَّاش هنقدر نقف على رجلينا".