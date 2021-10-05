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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب في ذكرى نصر أكتوبر: الجبهة ما زالت موجودة لمحاربة الإرهاب

عمرو اديب
عمرو اديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على ذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة، قائلا: "علينا أن نكون فخورين بالنصر، ونتذكر أبطالنا وشهدائنا، والناس اللي قدمت حياتها لصالح مصر".

 

وأضاف عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "بعد أكثر من 40 سنة على حرب أكتوبر؛ في أجيال ما يعرفوش حاجة عنها".

 

وأوضح عمرو أديب: "أبطال القوات المسلحة ما زالوا يحاربون الإرهاب، وما زالت الجبهة موجودة، وأبطالنا يحاربون الإرهاب بكل شراسة".

 

وأكمل عمرو أديب: "دور الجيش هو الحفاظ على الخريطة المصرية كما هي، وهذا ما يفعله الجيش المصري للحفاظ على تراب مصر".

 

وأكد عمرو أديب: "ولادنا في القوات المسلحة، هم صمام الأمان لتقدم الدولة المصرية، وبدون قوات مسلحة قوية قادرة على الردع؛ ماكُنَّاش هنقدر نقف على رجلينا".

 

عمرو أديب القوات المسلحة حرب اكتوبر الجيش اخبار التوك شو

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