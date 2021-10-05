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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتصال هاتفي يجمع رئيس الوزراء الياباني الجديد وجو بايدن

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي

أجرى رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا، اتصالا هاتفيا، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، صباح اليوم الثلاثاء.

 

فيما أكد البرلمان الياباني، أمس الإثنين، اختيار فوميو كيشيدا، رئيسا جديدا للوزراء في البلاد.

 

وتولى فوميو كيشيدا الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، رئاسة وزراء البلاد، اعتبارا من أمس الإثنين، وسط تحضيرات لتشكيل حكومة جديدة مكلفة بإبقاء جائحة كورونا تحت السيطرة، مع إنعاش الاقتصاد المنهك.

 

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من هو فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان الجديد؟

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كيشيدا يتولى رئاسة وزراء اليابان اعتبارا من غد الإثنين

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن كيشيدا وزير الخارجية السابق يتطلع أيضًا إلى تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة، لمواجهة نفوذ الصين والتصدي لاستئناف كوريا الشمالية مؤخرًا لاختبارات الصواريخ الباليستية.

 

والتقى كيشيدا مع ماتسونو هيروكازو الذي اختاره لشغل منصب وزير شؤون مجلس الوزراء، السبت الماضي، لمناقشة مضمون خطاب حول السياسات من المقرر أن يلقيه كيشيدا، الجمعة المقبلة، في البرلمان بعد تعيينه.

 

ويخطط الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الديمقراطي لاقتراح السياسات الرئيسية التي دعا إليها أثناء انتخابات زعامة الحزب الشهر الماضي، بما في ذلك تأسيس نوع جديد من الرأسمالية، كما يخطط لإكمال تشكيلته الحكومية، الأحد.

الصواريخ الباليستية الولايات المتحدة كوريا الشمالية رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليابان

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