مش فارق ليا.. ميريهان حسين تتحدث عن فرصها للبطولة المطلقة

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كشفت الفنانة ميريهان حسين، خلال ندوتها في موقع صدى البلد، عن رأيها في خوض البطولة المطلقة سواء في الدراما أو السينما.

وقالت ميريهان حسين: "مش فارق ليا البطولة المطلقة؛ على قد ما فارق ليا الناس، هي تختار مكانتي، البطولة المطلقة مش هي اللي بتعلم مع الناس، ولكن اسم الشخصية، والحاجة اللي بعملها ويحبوها، هي اللي بتكون أفضل".

وعن رأيها في المسلسلات الطويلة قالت ميريهان حسين: "المسلسلات اللي بره رمضان، نقدر نقول إن هي بتاخد حقها أكتر من المسلسلات في رمضان، طبيعي جدا بسبب زحمة الأعمال الرمضانية، وبالطبع أحب التواجد في شهر رمضان، ولكن مفيش حاجة كانت بتناسبني".

وتحدثت الفنانة ميريهان حسين، عن الشللية في الوسط الفني، وسبب تأثر الفن بهذا النوع.

وقالت ميريهان حسين: "الشلة بتكون سلاح ذو حدين، ساعات بتفيد جدا، طول الوقت بيشتغلوا مع بعض، وبيشغَّلوا بعض، وساعات بيكون العكس، اللي شايفك وقريب منك؛ يبقي مش عارف قيمتك، وبيدور على ناس تانية بعيدة".

واستطردت ميريهان حسين: "مش بيفكر فيك؛ غير لما أنت تشتغل مع غيره، فيعرف قيمتك، ويحطك في مكان صح، أنا نِفسي أحقق حلمي في الغناء، ونفسي يجيلي وقت أقدر أجمع فيه التمثيل مع الغناء مع الاستعراض" .

وأضافت ميريهان حسين: "مشكلتي، بقالي فترة كبيرة بمثل، والتمثيل خد وقت كبير من وقتي، وفي ناس كتير شافتني بشكل غير شكلي الحقيقي، غير اللي أنا كنت أحب أقدمه" .

واختتمت ميريهان حسين: "معنديش أي عدواة شخصية مع حد؛ لأن أنا شخصية عادية ومسالمة جدا".

وكشفت الفنانة ميريهان حسين عن سر تشبيهها بالموديل العالمية كيم كاردشيان .

وقالت ميريهان حسين :" أنا مش بقلدها ؛ يمكن الناس شايفين بينا شبه في حاجة مش عارفة أيه هي ".

أضافت ميريهان حسين :" لم اتعمد إطلاقا اني اعمل تريند ولا اقصد اني احضر مهرجان معين غير لما منظمين الحفله يبعتوا الدعوه ليا زي مثلا مهرجان الجونه او مهرجان القاهرة".

اختتمت :" بقبل الدعوه احترامآ للموضوع واحترامآ لهم وطبعا المهرجانات المصرية أولي بنا ان احنا نحضر ، وجالي دعوه هذا العام من مهرجان اسوان كنت احب اروح بس ماقدرتش للاسف ".

وتحدث الفنانة ميريهان حسين عن حبها للرقص.

وقالت ميريهان حسين:" أنا بحب الرقص جدا .. انا ممكن أعطي كورسات رقص واعلم بلد ".

أضافت :" انا كنت بهزر لما قولت اني نفسي اطلع راقصه؛ وماكنتش بقول علي الرقص الشرقي بس؛ كنت كمان بتكلم علي الرقص الشعبي او الرقص عموما بكل انواعه ".

اختتمت :" انا بحب الرقص بكل انواعه لانه فعلا بيديني طاقه إيجابيه ؛ انا بحب الرقص بشكل عام وبحب الاستعراض".

ميرهان حسين تكشف تجربتها مع محمد رمضان

كشف الفنانة ميريهان حسين كواليس مشاركتها مع النجم محمد رمضان في مسلسل ابن حلال منذ سنوات .

وقالت ميريهان حسين :" مسلسل ابن حلال نجح نجاح غير متوقع وغير طبيعي وانا مكنتش متخيله انه هاينجح بالشكل ده ".

أضافت ميريهان حسين :" كانت اول تجربه بطولة لمحمد رمضان ،فكنت خايفه من دوري اني طالعه مدمنة ؛ وبدأت اشوف رد فعل من الناس كان غير طبيعي علي المسلسل ويمكن مفيش حاجه عملتها لحد النهاردة نجحت زي مسلسل ابن حلال ".

تابعت ميريهان حسين:" أحب ان أكرر التجربه مع محمد رمضان؛ مش بس علشان شاركته في مسلسل ابن حلال؛ ولكن لاني شوفته ممثل قوي ".

ميرهان حسين تكشف سر ابتعادها عن الغناء :

كشفت الفنانة ميريهان حسين، عن سبب ابتعادها عن الغناء خلال استضافتها بندوة في موقع “صدى البلد”.

وقالت ميريهان حسين "التمثيل خدني عن الغناء؛ لأن التمثيل بياخد وقت كبير جدا، ومحتاج مجهود كبير".

وأضافت ميريهان حسين "التمثيل غير الغناء تماما؛ الوقت اللي بتاخده كممثل لتحضيرك للشخصية من أول ما يجيلك الورق أو بيجيلك دور فتبدأ تشتغل عليه وبتحضر للدور وتدخل تصور".

وتابعت ميريهان حسين "التصوير عدد ساعاته طويله جدا، فهو بياخذ من وقت الفنان ومجهوده أكثر من الغناء".

وأكدت ميريهان حسين "أنا من النوع اللي بركز في حاجه واحده معرفش افكر في حاجتين، وأنا قعدت وقت طويل في التمثيل وركزت فيه".

ميريهان حسين ضيفة صدى البلد

حلت ميريهان حسين ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري لتكريمها عن آخر أعمالها مسرحية "شمسية وأربع كراسي" والتي حققت خلالها نجاحا كبيرا.

وتحدثت ميريهان حسين خلال الندوة عن كواليس تجربتها الأولى في المسرح، وعن سبب ابتعادها عن الغناء، وعن أعمالها المقبلة التي تحضر لها.

اختتمت ميريهان حسين "بسمع حاجات كتير؛ ولكن التمثيل هو اللي كان معطلني فهرجع تاني للغناء ،و أتمني خوض تجربه عمل مسرحي وبه عناء ، لان ذلك سيجمع بين التمثيل والغناء".