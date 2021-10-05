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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

نيويورك تايمز تكشف حقيقة تعرض فيس بوك لهجوم إلكتروني

فيسبوك
فيسبوك

تعذر الوصول إلى فيسبوك وعائلة التطبيقات التابعة له، بما في ذلك إنستجرام وواتساب، لساعات، أمس الإثنين؛ حيث تعتبر فيس بوك منصة اتصالات حيوية يستخدمها المليارات حول العالم، وتعطلها؛ كشف مدى اعتماد العالم على على هذه الشركة التي تخضع لتدقيق شديد.

 

وأفاد المستخدمون بأن تطبيقات فيس بوك بدأت في عرض رسائل "خطأ"، وفي غضون دقائق، اختفى موقع فيس بوك من الإنترنت، واستمر الانقطاع لأكثر من 5 ساعات، قبل أن تعود بعض التطبيقات ببطء إلى الحياة، رغم أن الشركة حذرت من أن الخدمات ستستغرق وقتا للاستقرار، وفق ما نقلته "نيويورك تايمز" الأمريكية.  

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ومع ذلك، كان التأثير بعيد المدى وشديدا، حيث تمكنت شركة فيس بوك من بناء نفسها في نظام أساسي محوري مع المراسلة والبث المباشر والواقع الافتراضي والعديد من الخدمات الرقمية الأخرى، وفي بعض البلدان، مثل ميانمار والهند، يعتبر فيس بوك مرادفا للإنترنت. 

 

ويستخدم أكثر من 3.5 مليار شخص حول العالم فيس بوك والمنصات الأخرى للتواصل مع الأصدقاء والعائلة، ونشر الرسائل السياسية، وتوسيع أعمالهم من خلال الإعلان والتواصل.

 

ويتم استخدام فيس بوك لتسجيل الدخول إلى العديد من التطبيقات والخدمات الأخرى، مما يؤدي إلى تأثيرات دومينو غير متوقعة مثل عدم تمكن الأشخاص من تسجيل الدخول إلى مواقع التسوق أو تسجيل الدخول إلى أجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة الترموستات وغيرها من الأجهزة المتصلة بالإنترنت.

 

وقالت الصحيفة إن انقطاع التكنولوجيا ليس أمرا غير شائع، لكنه جعل العديد من التطبيقات تصبح مظلمة من أكبر شركة وسائط اجتماعية في العالم في نفس الوقت كان أمرا غير معتاد للغاية، حيث كان آخر انقطاع كبير لـ"فيس بوك" في عام 2019، عندما أثر خطأ تقني على الموقع لمدة 24 ساعة.

 

وهذه المرة، ظل سبب الانقطاع غير واضح، حيث قال اثنان من أعضاء فريق الأمان في فيس بوك، اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، إنه من غير المحتمل أن يكون الهجوم الإلكتروني هو الجاني؛ لأن الاختراق عموما لا يؤثر على الكثير من التطبيقات في وقت واحد.

 

وقال خبراء الأمن، إن المشكلة نابعة على الأرجح من مشكلة في أجهزة كمبيوتر خادم فيس بوك، والتي لم تسمح للأشخاص بالاتصال بمواقعها مثل واتساب وإنستجرام.

 

في النهاية، أعاد فيس بوك الخدمة؛ بعد أن تمكن فريق من الوصول إلى أجهزة كمبيوتر الخادم في مركز بيانات في سانتا كلارا، كاليفورنيا، حسبما قال 3 أشخاص على دراية بالأمر، ثم تمكنوا من إعادة ضبطهم.

شركة فيسبوك التكنولوجيا سبب الانقطاع الواقع الافتراضي الخدمات الرقمية

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