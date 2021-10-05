لطلب دعم عملية السلام.. رئيس برلمان كوريا الجنوبية يزور مصر

يجري رئيس الجمعية الوطنية “البرلمان” الكورية الجنوبية، بارك بيونج-سوك، زيارة إلى كل من مصر وإيطاليا.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية؛ من المقرر أن يحضر رئيس البرلمان، المؤتمر السابع لرؤساء البرلمانات لمجموعة العشرين، والاجتماع التحضيري لقمة المناخ، اللذين سينعقدان في الفترة ما بين 5 - 8 أكتوبر في روما بإيطاليا.

وسيلقي رئيس البرلمان الكوري خطابا في أثناء جلسة المؤتمر في يوم 7 أكتوبر، ويجري اجتماعات ثنائية مع نظرائه من بريطانيا والسعودية وغيرها على هامش المؤتمر لمناقشة القضايا الراهنة مثل التعاون الاقتصادي.

ثم من المقرر أن يتوجه بارك إلى مصر في يوم 9 من أكتوبر الجاري، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس برلمان كوري بزيارة مصر منذ عام 2009.

ومن المتوقع أن يناقش بارك أثناء الاجتماعات سبل التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية في المجالات الاقتصادية والدفاعية وغيرها، كما سيدعو المسئولين في مصر إلى دعم الشركات الكورية الجنوبية للمشاركة في المشاريع الوطنية المصرية.

وكشفت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن عزم بارك مطالبة مصر باستمرار دعمها لعملية السلام التي تقودها حكومة كوريا الجنوبية في شبه الجزيرة الكورية، حيث تتمتع مصر بالعلاقات الدبلوماسية مع كل من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.