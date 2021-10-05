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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحف الإماراتية.. فيسبوك تعلن سبب العطل المفاجئ.. بيان مهم من الديوان الملكي الأردني.. انخفاض وفيات كورونا

الصحف الإماراتية
الصحف الإماراتية

الصحف الإماراتية: 
*دولة عربية تستعد للوساطة بين المغرب والجزائر 
*تعليق أممي على جرائم ميليشيا الحوثي ضد اليمنيين 
*عطل مفاجئ لفيسبوك وانستجرام وواتساب

 

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة اليوم الثلاثاء الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

 

البداية مع صحيفة البيان، عادت فيسبوك وتطبيقات إنستجرام وواتساب وماسنجر التابعة له للعمل في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء بعدما تعطلت خدمات المجموعة الكاليفورنية أمس الاثنين لأكثر من ست ساعات، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس والعديد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الأول في العالم.

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الصحف الإماراتية: الإعصار شاهين يضرب الإمارات وعمان.. بن راشد يبدأ إكسبو بجناح السعودية..الجزائر تغلق أجوائها أمام الطيران العسكري الفرنسي

وحول الأزمة بين الجزائر والمغرب، أبدى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، استعداد بلاده للعب دور الوساطة في الأزمة بين الجزائر والمغرب إذا طلب منها الطرفان ذلك، مؤكدا أن بلاده تربطها علاقات جيدة للغاية مع كلا البلدين.

وقال الغزواني في حوار للصحيفة الفرنسية "لوبينيون": "لا نعتقد أنه هناك نية أو مؤشرات نحو المزيد من التصعيد ولا نريد ذلك"، محذرا من أن الوضع ستكون له آثار سلبية على الاندماج المغاربي، الذي يعاني أصلا جراء الأزمة الليبية.

وأضاف الرئيس الموريتاني: "يجب أن نعتمد على حكمة هذين البلدين الشقيقين، اللذين تربطنا بهما علاقات طيبة للغاية، نحن مستعدون، إذا طلبوا منا، أن نلعب دورًا مسهلا ".

ومن اليمن، دانت الأمم المتحدة مقتل طفلين وإصابة خمسة آخرين بقصف صاروخي لميليشيا الحوثي على مدينة مأرب، واعتبرت الهجوم خرقاً للقانون الإنساني الدولي، مؤكدة أن هذا أكبر عددٍ من الأطفال القتلى والمصابين يبلغ عنه خلال شهور من القتال العنيف في المحافظة. وأكد تيد شيبان، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن «الهجمات على المدنيين ومن بينهم الأطفال تعتبر خرقاً للقانون الإنساني الدولي». وناشد «جميع أطراف القتال في مأرب وفي كل أنحاء اليمن وأولئك الذين لهم تأثير عليهم العمل على حماية الأطفال».

وذكر بيان المدير الإقليمي لليونيسف أن طفلين شقيقين، يبلغان من العمر عامين وأربعة أعوام، قتلا مع تصاعد القتال في مأرب شمال شرق صنعاء. كما أفادت التقارير بإصابة خمسة أطفال آخرين، أحدهم يبلغ من العمر سبعة أشهر، وبعضهم في حالة حرجة. وقال شيبان إن «هذا أكبر عدد من الأطفال تم الإبلاغ عن مقتلهم أو إصابتهم بجروح في المنطقة خلال شهور من القتال العنيف في المدينة وحولها». وشدد على أهمية «الحفاظ على أرواح الأطفال في كافة الأوقات وتحديداً أثناء النزاع». وقال إنه منذ عودة العنف إلى اليمن في عام 2015، تم التحقق من مقتل وإصابة حوالي 10 آلاف طفل.

وفي الجزائر، قال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيئة للجزائر، "مردودة على قائلها".

وأضاف عبد الرحمان، في تصريحات صحفية على هامش زيارته اليوم لولاية وهران أن "الجزائر أكبر من كل التصريحات التي تحاول المساس بعمق تاريخه وجذوره".

وتابع: "لن نرضى بهكذا تصريحات، الجزائر ضاربة أطنابها في التاريخ".

ومن الأردن، أصدر الديوان الملكي الهاشمي الأردني أمس الاثنين، بياناً رد فيه على بعض التقارير الصحفية التي نشرت أخيراً حول عدد من الممتلكات العقارية العائدة للملك عبدالله الثاني، واصفاً تلك التقارير بالغير دقيقة والمشوهة للحقيقة.

وجاء في بيان الديوان الملكي: "تابع الديوان الملكي الهاشمي تقارير صحافية نشرت مؤخرا حول عدد من العقارات لجلالة الملك عبدالله الثاني في الخارج، احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها".

وتابع الديوان الملكي: "فجلالة الملك يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي. ويستخدم جلالته بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة. ويتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها".

ودوليا، أوصى الخبراء الطبيون الأوروبيون بإعطاء جرعة معززة من لقاح بيونتيك/فايز أو موديرنا ضد فيروس كورونا للأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، أعلنت ذلك وكالة الأدوية الأوروبية.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أعلن مجلس النواب الليبي، أمس الاثنين، إقرار قانون الانتخابات التشريعية خلال جلسة مناقشة القانون في مقر البرلمان في مدينة طبرق الليبية، في وقت أكد فيه تقرير خبراء في الأمم المتحدة، وجود أدلة على حدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ عام 2016.

ومن العراق، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق عن بدء تدفق المراقبين الأمميين على البلاد قادمين من مختلف دول العالم لدعم العملية الانتخابية التي ستجرى الأحد المقبل، فيما دعا الكاظمي الشباب إلى التصويت لصنع التغيير.


وقد التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين هينيس بلاسخارت، المراقبين القادمين إلى العراق من مختلف أنحاء العالم لدعم العملية الانتخابية في البلاد «التي يقودها ويملكها العراقيون في 10 أكتوبر، حيث ستكون الأمم المتحدة، كما كانت دائماً، شريكة لجميع العراقيين».

ودوليا، انخفضت حصيلة وفيات فيروس كورونا الأسبوعية حول العالم إلى أدنى مستوياتها منذ خريف 2020 عند بداية الموجة الثانية من الإصابات، بعد تراجع مستمر منذ نهاية أغسطس الماضي، وذلك استناداً إلى البيانات الرسمية الصادرة عن السلطات.

ومن صحيفة الاتحاد، قالت شركة فيسبوك عملاق التواصل الاجتماعي، إن تعديلات خاطئة في الإعدادات هي السبب الرئيسي وراء العطل الذي تسبب في حرمان 3.5 مليار مستخدم لمدة نحو ست ساعات من دخول مواقع فيسبوك وإنستجرام وواتساب.

 

 

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