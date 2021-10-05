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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باستخدام الحائط .. تمارين رياضية سهلة لتقوية عضلات الجسم |فيديو

صدى البلد

عرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء 5-10-2021، بعض التمارين الرياضية البسيطة لحرق الدهون وتنشيط الدورة الدموية وتجهيز عضلات الجسم، مما تعمل على تقوية العضلات.

 

وقالت كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، إن هذه التمارين تحتاج إلى حائط فقط، كأداة للتمرين، منوهة أن هذه التمارين مفيدة لجميع الأعمار والفئات، ولكن تختلف أثناء التمرين على حسب وزن كل شخص.

وتابعت مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام بالإضافة إلى التمارين التي تعمل على حركة الجسم بالكامل، وذلك لتقوية العضلات.

وأكدت الكوتش سارة أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، لافتة إلى أنها تعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل.

 

وأضافت مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية ، أنه يمكنك القيام بهذه التمارين التي تعزز العضلات لتدعيم مفصل الركبة وبالتالي تقوية العضلات.

تمارين رياضية حرق الدهون صدى البلد تقوية العضلات التمارين الصباحية

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