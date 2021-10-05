سكرتير عام مساعد الأقصر تتفقد أعمال طريق المطار

قامت صباح اليوم الثلاثاء هدى المغربى السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر بالمرور على اعمال طريق المطار بمدينة الاقصر والمرور على مدينة البياضية وذلك بمرافقة العميد طارق لطفى رئيس مدينة الاقصر و العميد محمد صحصاحى رئيس مدينة البياضية و المهندسة مارى روحى مدير إدارة الكهرباء بالمحافظة و المهندسة إلهام محمد مدير مديرية الطرق والنقل بالاقصر و حاتم جابر مدير امن ديوان المحافظه والمهندس مجدى محروس طرق وكبارى الاقصر والسعدى عبد القادر مدير البرامج الاجنبية.



جاء ذلك فى ضوء تنفيذ قرار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر رقم ٤٠٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن تشكيل لجنة برئاسة هدى المغربى السكرتير المساعد بالمحافظة تتولى دراسة ومتابعة تجهيزات محافظة الأقصر لاستضافة فعاليات المنتدى الحضرى العالمى ٢٠٢١ ( يوم المدن العالمى ) وتحديد خط سيره حتى نهاية مسار الجولى فيل ومنطقة البر الغربى بالإضافة الى رفع كفاءة المسار من حيث النظافة وتزينه بالزراعات التجميلية و التغلب على اى معوقات قد تعيق حركة المسار.