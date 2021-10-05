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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالأقصر يوفر العلاج لأبناء الصعيد كبديل للسفر

صدى البلد

تقدم مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بمحافظة الأقصر، دعما كبيرا للأطفال من مختلف محافظات الصعيد للتخفيف عليهم من عناء السفر للعاصمة لتلقى العلاج وإجراء الفحوصات الطبية وغيرها من الإجراءات المرهقة على الأطفال والكبار، حيث يقوم المستشفى بمهمتها بصورة يومية فى خدمة أطفال الصعيد منذ افتتاحها مطلع العام الجاري بحضور عدد من الوزراء وقيادات ومسئولي المحافظة.


ويقول الدكتور هانى حسين مدير عام مستشفيات شفاء الأورمان لعلاج السرطان، إن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج أورام الأطفال نجحت منذ إفتتاحها فى فبراير 2021 العام الجارى، فى خدمة 5382 حالة للأطفال فى قسم الإقامة الداخلية، منهم 44 حالة من الجراحة و5338 حالة من الباطنى، وسط دعم كبير للجميع من الفريق الطبي بالمستشفى لعلاج السرطان.

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وأوضح مدير عام مستشفيات شفاء الأورمان لعلاج السرطان، أن مستشفى سرطان الأطفال تقدم أعلى الخدمات الصحية لجميع الأطفال الذين يتلقون العلاج بالمستشفى، مشدداً على أن المستشفى يضم قسم متكامل للجراحة وقسم متكامل للعلاج الإشعاعى وقسم للأشعة المختلفة والمسح الذرى بجميع أنواعها، و فريق العمل بالمستشفى الجديد نخبة من خيرة أساتذة الجامعات فى مجال طب أورام الأطفال، وجزء كبير من فريق القسم حاصلين على زمالات أجنبية.


فيما أكد محمود فؤاد، المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، أن مستشفى شفاء الاورمان لعلاج أورام الأطفال الجديد تم إفتتاحها تجريبياً فى شهر يوليو 2020، وتم الإفتتاح الرسمى لها فى فبراير 2021 العام الجارى، بحضور لفيف من الوزراء والمسئولين لدعم أول صرح طبي فى جنوب الصعيد لعلاج سرطان الأطفال بالمجان تماماً، ويشمل عيادات خارجية لاستقبال الصغار الذين يعانون من المرض أو حتى يشتبه في إصابتهم بالأورام، ويعمل المستشفي وفق أحدث تقنيات العلاج العالمية في مجال سرطان الاطفال، وتستهدف بجانب تقديم الخدمة الطبية العلاجية محاولة دمجهم في المجتمع من خلال قسم علاج اليوم الواحد، حيث سيتم تقديم العلاج الكيماوي للأطفال ويتم إقرار خروج لهم في نفس اليوم مما يساعد على تقليل فترات الحجز بالمستشفى وتوفير المشقة على الطفل وأسرته جراء الذهاب والسفر.

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