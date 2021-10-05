ضبط 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بطنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض علي 5 أشخاص مصابين بـ رش خرطوش في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بين عائلتين بالشوارع في نطاق قرية ميت حبيش البحرية بمركز طنطا إثر خلافات بين أفراد من العائلتين، وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعي بطنطا.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العقيد محمد الدماطي مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بين عائلتي أبو شلبي والبنا إثر خلافات بين أفراد من العائلتين.

وحاول عدد من المشايخ وممثلي الأسر والعائلات السعي وراء حل المشكلة وديا فضلا عن عدم النجاح في احتواء الخلاف بين الطرفين وهو ما دفع أحد المتهمين إلى إطلاق عيار ناري من فرد خرطوش، مما تسبب في إصابة 5 أشخاص برش خرطوش.

و بتقنين الإجراءات ونشر الكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط المباحث من ضبط عدد من المهتمين واقتيادهم لمركز الشرطة، وفرض كردون أمني بالقرية خشية تجدد الاشتباكات بين الطرفين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .