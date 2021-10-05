ارتفاع ضخم .. قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا ببريطانيا

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب شبكة "سكاي نيوز"، رصدت السلطات الصحية في بريطانيا، 33869 إصابة و166 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال أمس.

جاء ذلك الارتفاع خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة مع 34803 الاثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 7.968 مليون حالة.

ورصدت خلال أمس 166 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 33 الاثنين، ليرتفع عدد الوفيات جراء كورونا في البلاد إلى 137152 شخصا.

وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في الهند، لكنهما استقرا خلال الأسابيع الأخيرة.