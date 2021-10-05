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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل طاقة النواب يكشف فوائد مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، إن هناك تنوعا ملحوظا في مصادر توليد الكهرباء، اعتمدت عليه الدولة في إنشاء  محطات التوليد سواء كان المصدر من التوليد البخاري أو الرياح أو الطاقة الشمسية أو من المياه؛ مما يعتبر ذلك أحد العوامل التي تدفع بملف الكهرباء للأمام.

 

وأكد "الجبلاوي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أبرز فوائد مشروعات الربط الكهربائي التي تجريها الدولة مع عدد من الدول العربية وآخرها السعودية، تعد ذات أبعاد استراتيجية واقتصادية هامة، علاوة على أن الخطوات ستنعكس بالإيجاب علي أسعار الكهرباء علي المدي القريب، معقبا "متوقع بعد أشكال التبادل الكهربي دي هيكون في انخفاض في أسعار فواتير الكهرباء".

 

وأشار وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، إلى أن ملف الكهرباء وخاصة تصديرها نقطة تحول بالنسبة لإنجازات الدولة في خطتها لتنمية موارد الطاقة، لا سيما أن الدولة لديها وفرة كبيرة من إنتاج الكهرباء.

 

واختتم النائب حديثه، قائلا “جهود واسعة من الدولة في إنشاء محطات توليد الكهرباء وذلك لدعم استراتيجية الوزارة في الوصول إلي أهدافها ضمن خطة التنمية المستدامة”.

 

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وكانت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، قالت إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بدأ منذ عدة سنوات، حيث تم البدء في الدراسات المرتبطة به في عام 2012.

 

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم اليوم توقيع حزم العقود المختلفة لهذا المشروع العملاق.

 

ولفتت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إلى أن تكلفة المشروع 1.8 مليار دولار، يخص مصر منها 8 مليارات جنيه.

 

واستطردت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن الجزء المصري من التمويل والبالغ 8 مليارات جنيه يتم الحصول على معظمه من صناديق عربية،  لعدم الرغبة في تحميل الدولة المصرية أي أعباء. 

 

وأوضحت أن المشروع ينقسم 3 مراحل أولها إنشاء خطوط هوائية بطول 355 كيلو متر بتقنية التيار المستمر التي تستخدم لأول مرة في مصر.

 

ونوهت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بأن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن نقل 1500 ميجاوات وهي نصف طاقة المشروع الكلية

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