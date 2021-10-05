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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصدر بـ حماس: التوصل لاتفاق مع مصر بشأن التهدئة مع إسرائيل

مصر وفلسطين
مصر وفلسطين

قال مصدر مقرب من حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن الحركة توصلت لاتفاق مع مصر علي الالتزام بـ التهدئة ووقف إطلاق النار مع إسرائيل.

ووفقا لإذاعة بي بي سي، أكد المصدر إتفاق مصر وحماس، علي بدء عملية إعمار غزة.

وفي وقت سابق، عقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عدة لقاءات فنية لتنسيق أعمال مشروع شارع الرشيد الساحلي شمال القطاع، ومعاينة المخططات الهندسية للمشروع بحضور الطاقم الهندسي المصري وممثلين عن وزارة الحكم المحلي وبلدية بيت لاهيا ومصلحة مياه بلديات الساحل وشركة الكهرباء.

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ولفت محمد العسكري، مدير عام ديوان الوزارة، إلى أنه تم تقديم التسهيلات اللازمة لكافة الأعمال والإجراءات اللازمة لإنجاز هذا المشروع الهام والحيوي في أسرع وقت ممكن وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات.

وأشار العسكري إلي أن الشروع يمتد من منطقة السودانية وحتي منطقة الواحة بطول 2 كيلومتر.

ونوه إلى أن هذا المشروع ضمن المنحة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، كما ستعمل مصر على توفير كافة المواد اللازمة للمشروع.

وأوضح أن الشركات المحلية هي من ستقوم بأعمال البنية التحتية ورصف الطريق للمشروع.

مصر إسرائيل قطاع غزة التهدئة مع إسرائيل مشروع شارع الرشيد الساحلي اعادة اعمار غزة فلسطين

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