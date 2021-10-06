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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

محتوياته مرعبة .. اكتشاف كهف عمره آلاف السنين بالسعودية

كهف
كهف

تملكت روح المغامرة من مجموعة من الباحثين وقاموا بالدخول إلى كهف متعرج من أنبوب الحمم، والذي كان  يُعد سابقًا موطنًا للضباع لآلاف السنين، وهناك توصلوا إلى اكتشاف شنيع للغاية، وهو جبل من عظام البشر وذبائح الحيوانات .

أنبوب الحمم عبارة عن ممر تحت الأرض محفور بواسطة أنهار من الحمم البركانية يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 2000 درجة ، بمجرد أن ينحسر التدفق ، يمكنهم ترك أنفاق تتجاوز 40 ميلاً، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقد وجد الباحثون الجبل المروع في أنبوب الحمم البركانية في أم جرسان في المملكة العربية السعودية ، والذي يُعتقد أنه أطول شبكة من نوعها في البلاد ، يبلغ طوله 4900 قدمًا وحوالي 26 إلى 29 قدمًا.

وتم العثور على تراكم كثيف للغاية للعظام في الممر الغربي لأنبوب الحمم البركانية، وتم تحليل أكثر من 1900 عينة من قبل الباحثين ، والتي قيل إنها تنتمي إلى 40 مخلوقًا فرديًا، بما في ذلك شظايا جمجمة بشرية.

ومن بين المخلوقات الأخرى الحمير والماعز والجمال والكلاب ، وفقًا لتقارير Live Science.

يقول الخبراء أن الضباع ربما لم تقتل فرائسها البشرية ، ولكن بدلاً من ذلك ، قامت بحفر الجثث من المدافن القريبة والتهمتها في عرين تحت الأرض.

اعتقدت مجموعات بحثية أخرى أن المجموعة الهائلة من العظام تعود إلى الذئاب ، وأطلقوا على الموقع اسم "عرين الذئب".

لكن بحثًا جديدًا وجد أن العرين ينتمي على الأرجح إلى الضباع المخططة ، والتي من المعروف أنها تتغذى على مجموعة متنوعة من الحيوانات المختلفة ، بما في ذلك البشر.
 

المملكة العربية السعودية السعودية كهف درجات الحرارة الحمم البركانية تحت الأرض

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